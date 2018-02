Eilandje krijgt z'n eigen markt 10 februari 2018

Het Eilandje krijgt eindelijk een markt. Die zal elke vrijdagnamiddag en -avond plaatsvinden op de Napoleonkaai. De stad hoopt tijdig een concessiehouder te vinden, zodat de markt komende zomer al draait.





Buurtbewoners en lokale handelaars van het Eilandje dringen al een tijdje aan op een markt. Schepen van Markten en Foren Ludo Van Campenhout (N-VA) gaat graag mee in het verhaal. "Om van het Eilandje een nog gezelligere en attractievere woonbuurt te maken, willen we er een openbare markt inrichten. De handelaars en bewoners wensen vooral een aanbod van voeding, bloemen en planten. We zouden ook latere openingsuren kiezen, zodat een groter publiek er kan kopen."





Plaatselijke markten met verse producten en latere openingsuren zijn aan een revival toe. Een markt op het Eilandje speelt op die trend in.





Het college legt zijn besluit nog voor aan de gemeenteraad. (PHT)