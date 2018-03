Eigenaar The Villa verdedigt zich tegen lastige klant 29 maart 2018

Een ruzie in club The Villa op het Eilandje is uitgedraaid op een onderzoek bij de politie. Klant Mehmet C. zegt dat hij bewusteloos is geslagen en geschopt door de portiers van The Villa én door eigenaar Vincent Van Trier. Hij voert een gsm-filmpje aan als bewijs. Van Trier ontkent: "Ik heb niemand geschopt."





Mehmet C. had zaterdagavond een tafel afgehuurd in club The Villa. Tegen zondagochtend ontstond er een discussie. Volgens de portiers van The Villa viel Mehmet in de club al een bezoekster lastig. De portiers kwamen tussenbeide en begeleidden Mehmet naar buiten.





Mehmet: "Die portiers pakten mij hard aan. Ik kreeg een kniestoot tegen mijn wenkbrauw. Aan de uitgang heb ik de eigenaar Vincent Van Trier daarop aangesproken. Of hij dat normaal vond? Ik wilde de politie bellen maar hij pakte mijn telefoon af en gooide die weg. Dan heb ik naar hem uitgehaald maar ineens sprongen al die portiers bovenop mij."





Volgens Vincent Van Trier deed Mehmet C. al de hele avond lastig. "De man bedreigde onze portiers. Hij zou wel eens zware jongens van andere discotheken op hen afsturen. Dat hoorde ik net toen ik buiten kwam. Meer voor de grap pakte ik zijn telefoon af en zei: "Ik ken die zware jongens ook, ik zal hen zélf wel bellen." Het was als een kwinkslag bedoeld maar zo ervaarde die man dat niet. Hij vloog op mij af. Dan hebben wij ons verdedigd." Mehmet C. is verrast als hij hoort dat The Villa ook beelden heeft van het incident. "De uitleg van Van Trier is een regelrechte leugen. Het filmpje is duidelijk. Je ziet die mannen op mij trappen en één daarvan is Van Trier. Daar komt hij niet mee weg." (PLA)