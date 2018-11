Eigenaar jenevercafé De Vagant gaat na 33 jaar uitbollen “Mijn plaats aan de toog is al gereserveerd” David Acke

15 november 2018

21u00 0 Antwerpen Na 33 jaar De Vagant start voor uitbater van hét jenevercafé van Antwerpen Ronald Ferket een ‘uitbolfase’. Ferket wil zich meer kunnen bezighouden met zijn liefde voor de jenever in plaats van de dagelijkse administratie die bij een café hoort. “Maar wees gerust, ik verdwijn nog niet meteen van het toneel.”

Ronald Ferket (65) heeft De Vagant langer uitgebaat dan zijn twee voorgangers samen maar na 33 jaar (bijna 34), start voor Ronald een “uitbolfase”. Deze avond riep de jeneverkenner en uitbater van hét jenevercafé van Antwerpen vrienden, familie, klanten en kennissen samen om “een belangrijke mededeling te doen.” Op Facebook wierp Ronald al een balletje op door te verwijzen naar zijn 65ste verjaardag en de pensioenleeftijd die daarbij hoort.

Rond 21 uur maakte hij het nieuws bekend: De Vagant blijft bestaan en ook Ronald zal nog te zien zijn maar de dagelijkse werking zal hij overlaten aan iemand anders. “De liefde voor de jenever verdwijnt niet van vandaag op morgen. Die zal ik altijd blijven koesteren. Ook het contact met de klanten wil ik zo lang mogelijk houden. Alleen de dagelijkse beslommeringen zoals de uurroosters opstellen, de kassa maken, de administratie noem maar op, wil ik niet meer doen. Dat heb ik nooit graag gedaan.”

Op hoek van de toog

Klanten hoeven dus niet te vrezen dat de bekende kop van Ronald niet meer te zien zal zijn in de Pelgrimsstraat. “Ik zal mijn plaatsje reserveren op de hoek van de toog en vandaar uit wat overschouwen,” grapt hij. Actief naar een overnemer zoeken, gaat Ronald niet doen. Er is geen haast bij, vindt hij. Geïnteresseerden kunnen zich aandienen maar moeten wel met een heel belangrijk gegeven rekening houden: “De ziel van De Vagant moet behouden blijven en ook het concept van de jenever moet blijven.”

Sinds 1972 was Ronald zelf al klant in het café. Toen was het nog geen jenevercafé. Die omslag kwam er pas in 1984 toen Ronald De Vagant overnam. Het was toenmalig BRT-journalist Jan Lambin die Ronald op dat idee bracht. “Jan was de eerste die een programma maakte over streekgastronomie en streekproducten. Zo ben ik begonnen met het aanbieden van lokale en Belgische jenevers. Het werd een sport om telkens nieuwe soorten aan te bieden. Ik ben begonnen met vijftien soorten en vandaag zit ik aan een vierhonderdtal en kan ik jenevers uit verschillende landen aanbieden.”

Geen lievelingssmaak

De vanzelfsprekende vraag welke jeneversmaak zijn voorkeur heeft, kent geen zo vanzelfsprekend antwoord. “Die heb ik niet. Dat hangt van zoveel factoren af. De ene dag drink je toch ook eens graag een spuitwater en de andere een biertje. Je goesting verandert, zoals dat bij vrouwen is, alleen kan je bij jenever gemakkelijker eens veranderen,” lacht Ronald.

Met de tijd die vrijkomt wil de jeneverkenner zijn kennis gebruiken om boeken te schrijven over zijn lievelingsdrank. Op dit moment werkt hij aan een boek over stokerijen en bovendien staan er nog heel wat stokerijen op zijn lijstje die hij wil bezoeken.