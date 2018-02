Eeuweling verdwijnt van universiteit 17 februari 2018

Na 110 jaar wordt er maandag afscheid genomen van de grote kastanjeboom in de binnentuin van de Stadscampus. De boom is dood en aangetast door zwammen en moet verwijderd worden. "20 jaar geleden is er een grote tak gevallen waardoor we de boom nauwlettend zijn gaan volgen. Acht jaar geleden begon de boom rotting te vertonen en nu zijn er ook zwammen bijgekomen. Met de stad is beslist om een noodkap uit te voeren. Er is nooit gevaar geweest maar nu is het dus wel tijd om de boom te verwijderen", vertelt Sabine Mous van de Universiteit Antwerpen. Een vertrouwd gezicht zal hiermee wel verdwijnen. De universiteit plant wel een nieuwe boom op dezelfde plek maar moet daarvoor nog samenzitten met de stad om onder andere de keuze van de boom mee te bepalen. (NBA)