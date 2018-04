Eerstesteenlegging campus Cadixwijk 20 april 2018

De eerste steen van de nieuwe Cadix school is gelegd. Het project renoveert het historische 'Van Averbekegebouw' samen met twee loodsen en bouwt er ook een nieuwbouw.





De gebouwen van het stedelijke Lyceum werden eerder al afgekeurd door inspectie, ze waren tot op de draad versleten. Er moest dus ingegrepen worden. Met een investeringsbudget van meer dan 50 miljoen euro en een oppervlakte van 24.000 vierkante meter is deze nieuwe scholencampus in de Cadixwijk een van de grootste projecten van Scholen van Morgen. In de toekomst zal het Stedelijk Lyceum niet alleen de creatieve richtingen bundelen in de Cadixwijk. Ook technische opleidingen, die vandaag grotendeels in Stedelijk Lyceum Meir en Stedelijk Lyceum Lamorinière zitten, worden samengebracht op eenzelfde campus.





Klaar in 2021

Ook Encora (volwassenenonderwijs) dat hier al meer dan 50 jaar fotografie aanbiedt, blijft aanwezig. Hierdoor ontstaat een echte campus, met opleidingen uit verschillende schoolniveaus, verspreid over enkele gebouwen. Het project zou tegen de zomer van 2021 afgerond moeten worden maar ook intussen worden afgewerkte delen al in gebruik genomen. (NBA)