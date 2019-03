Eerste waterstofschip ter wereld doet Antwerpen aan De Energy Observer, een catamaran van 30 meter lang en 13 meter breed, haalt zijn energie uit zelf aangemaakte waterstof, zon en wind BJS

22 maart 2019

18u22 0 Antwerpen Hoog bezoek aan het Havenhuis in Antwerpen. Daar is vrijdag de Energy Observer, het eerste vaartuig ter wereld dat zijn energie haalt uit zelf aangemaakte waterstof, zon en wind, aangemeerd. Het unieke schip ligt nog tot 29 maart in het Kattendijkdok.

Het Havenbedrijf Antwerpen organiseert tot 24 maart op het Zaha Hadidplein ‘Watt’s Next’, een interactieve tentoonstelling in teken van groene energie in de maritieme wereld. Scholen, gezinnen en andere geïnteresseerden kunnen ontdekken op welke manieren de havenwereld bijdraagt aan een overstap naar de circulaire economie.

Het pronkstuk van het evenement: de Energy Observer, een voormalige raceboot die omgebouwd werd naar een platform voor nieuwe energievormen. Het is het eerste zelfvoorzienende waterstofschip zonder uitstoot van broeikasgassen of fijne deeltjes. Waterstof haalt het schip uit het zeewater door middel van elektrolyse. Daarnaast produceert het schip ook zonne-energie en windenergie.

“Waterstof is een formidabele energiedrager”, weet expeditieleider Jérôme Delafosse. “Gecombineerd met hernieuwbare energieën, is het potentieel enorm. Waterstof is onuitputtelijk en heeft bovendien een uitzonderlijke energiedichtheid. Het geeft tot 4 keer meer energie vrij dan steenkool, 3 keer meer dan diesel en 2,5 keer meer dan aardgas. Bij de verbranding komen geen broeikasgassen of fijne deeltjes vrij.”

De oprichter-kapitein van de Energy Observer is Victorien Erussard, een Franse zeilkampioen uit Saint-Malo. Met zijn team voer hij op het waterstofschip al langs veertien landen in het Middellandse Zeegebied, de eerste etappe in een tocht rond de wereld. Vanuit Antwerpen zal de Energy Observer doorvaren rond Scandinavië en via Groot-Brittannië, voor een ‘Oddysee’ langs Noord-Europa.

“Met onze Odyssee willen we mensen ontmoeten die innoveren voor de planeet en laten zien dat economie en ecologie samengaan om oplossingen voor morgen te dienen”, zegt Erussard.

Volgens Jacques Vandermeiren, CEO van Havenbedrijf Antwerpen, is het belangrijk dat de haven aan het publiek toont dat het bezig is met de energietransitie. “Wij steunen de innovatieve initiatieven met betrekking tot waterstof ten volle en hopen in de komende maanden het eerste waterstofstation wereldwijd te kunnen opereren in onze haven.”