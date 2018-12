Eerste vrouwelijke havenschepen Annick De Ridder (39) maakt kinderdroom waar:

“Vader was scheepsagent en ik mocht mee aan boord gaan”

philippe truyts

25 december 2018

18u24 0 Antwerpen Annick De Ridder (39) is de eerste vrouw die in Antwerpen schepen voor de Haven wordt. Daarnaast wordt ze ook bevoegd voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening. “Een droomjob voor mij. Mijn vader was scheepsagent. In het weekend mocht ik in de haven samen met enkele vriendinnen mee aan boord van een schip. Daar ben ik door de microbe gebeten.”

De jongste schepen voor de Haven ooit is De Ridder niet. Veertig jaar geleden (1978) volgde Jan Huyghebaert al op zijn 33ste Leo Delwaide sr. in die functie op. “Maar ik ben me ervan bewust dat een vrouw op deze post historisch is”, erkent ze. “Mijn partij geeft het sterke signaal dat het onderscheid man-vrouw in een vroeger toch vrij klassieke mannenwereld als de haven niet meer telt. Het is nu aan mij om er keihard voor te gaan. Ik heb geen schrik, nee. Ik ken de havengemeenschap en zij kennen mij. Continuïteit: daar gaat het om. Politiek kan een versterkende rol spelen voor onze haven, maar de havengemeenschap máákt ze. En met het Havenbedrijf staat er een goeddraaiende ‘boîte’. CEO Jacques Vandermeiren is een topper. Ik waardeer hem enorm.”

Exotisch

Even terug naar de late jaren ’80 en de kinderherinneringen van De Ridder. “Mijn mama bleef thuis om voor mijn broer en mij te zorgen. Maar af en toe nam ook mijn papa die taak over. In het eerste deel van zijn loopbaan was hij scheepsagent. Ik mocht dan mee aan boord klimmen. Op een meisje van 8 of 10 jaar maakt dat een enorme indruk. Je wordt ondergedompeld in de exotische wereld van de Antwerpse haven. Dat schenkt je ook een open venster op de wereld.”

Tijdens haar Rechtenstudies diende zich opnieuw een link met de haven en de scheepvaart aan. “Ik volgde Maritiem Recht bij professor Eric Van Hooydonk. Als een spons heb ik al die kennis opgezogen. Advocaat Guy Huyghe, eveneens expert in Maritiem recht, heeft ook impact op mij gehad. Tijdens mijn studies mocht ik bij hem bronnen raadplegen. En nadat ik in 2004 Vlaams parlementslid was geworden, heb ik gevraagd om in de commissie Haven en Mobiliteit te mogen zetelen.”

Katoen Natie

Hoogtes en laagtes zijn het lot van elke carrière, zeker in de politiek. In 2011 ruilde Annick De Ridder haar stek in de Antwerpse gemeenteraad – ze zat er naast Bart De Wever – voor een job als consultant bij Katoen Natie. Wéér die haven dus. “Ik beleefde een moeilijke periode (ze was nog bij een in Antwerpen verscheurde Open Vld, tot ze in november 2013 overstapte naar N-VA, red.) in mijn leven. Politiek is een roeping, maar heeft een keerzijde. Het kan een heel negatieve impact hebben. Katoen Natie had ik nodig om opnieuw energie te tanken. Ik leerde er veel over de economische wetmatigheden in een bedrijf en werkte er samen met de hele werkvloer, van dokwerker tot manager. In die periode ging ik ook een jaar corporate finance (bedrijfsfinanciering, red.) bijstuderen.”

Uitdagingen

De uitdagingen voor de komende jaren zijn groot. De Ridder wijst er wel op dat ze pas na Nieuwjaar écht schepen is, een eer die nog enkele dagen Marc Van Peel (CD&V) toekomt. “Voor de vuist weg: de extra containercapaciteit op Linkeroever, waar het laatste ontwerp van de Vlaamse regering Doel spaart. Verder: het hele ‘smart’-gebeuren met slimmere data- en transportstromen, het duurzamer maken van de haven, een modal shift naar meer transport via water en spoor. Dat loopt allemaal.”

Ongewoon is dat De Ridder als havenschepen ook bevoegd wordt voor Stadsontwikkeling. Best een zware combinatie. “Ik ben daar blij mee. We maken volop de transformatie mee naar en 21ste-eeuwse stad. Veel aandacht moet gaan naar een kwaliteitsvolle invulling van de beschikbare ruimte. Er komt een masterplan voor Linkeroever (waterkant), de Slachthuissite wordt ontwikkeld, we gaan de bouwcode vereenvoudigen. Ik hoop dat ik de juiste vrouw op de juiste plaats kan zijn als schepen. De eerste weken ga ik vullen met een pak gesprekken om me goed in te werken.”