Eerste vleesbouillonbar opent binnenkort de deuren 14 juni 2018

Na New York, Los Angeles, Londen en Amsterdam krijgt Antwerpen volgende maand een Broth Bar. Dat is een foodshop waar je enkel echte vleesbouillons kan bestellen. In het buitenland winnen deze shops enorm aan populariteit. Het is de Peruviaans-Antwerpse Karin Nuñez De Fleurquin (42) die het concept in Antwerpen lanceert. "Met de echte vleesbouillon keren we terug naar de oorsprong van voedsel. Je hebt enkel water, beenderen en vuur nodig. Natuurlijk geef ik het geheel wel een moderne twist", vertelt Karin. De basisingrediënten blijven vlees en beenderen, aangevuld met kruiden als rozemarijn, tijm, oregano en gember. "Het geheel suddert tussen de 12 en 20 uur. Die tijd is nodig om alle voedingsstoffen uit het been en vlees te halen."





Volgens Karin is het erg gezond en evenwaardig aan een volledige maaltijd. In juli opent ze een eigen winkel in PAKT. In de Bon Bones, zoals de shop zal heten, zal je verschillende van haar vleesbouillons kunnen kopen. Bouillon doet haar ook denken aan haar kindertijd. "Tot mijn vijftiende woonde ik in Peru. Elke dag pruttelde er een ketel met warme bouillon. Toen ik op mijn achtste mijn Belgische grootmoeder bezocht, gaf ze me kippenbouillon om te bekomen van de lange vlucht. Dat ik me dus nu met bouillon bezighou, is dus geen toeval", lacht Karin. (ADA)