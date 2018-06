Eerste spade in grond voor Blue Gate Antwerpen 20 juni 2018

02u53 0 Antwerpen Een delegatie van bedrijfsleiders en academici hebben gisteren de aftrap gegeven voor de bouwwerken van het imposante Bleu Gate Antwerpen.

Op die site zal de academische wereld en de chemische sector vanaf 2020 hand in hand op zoek gaan naar duuzame energie in de vorm van Bleu Chem en Bleu_App.





Duurzame chemie

BleuChem wordt de eerste incubator voor duurzame chemie in Vlaanderen. In mensentaal: een bedrijf dat andere bedrijven helpt bij het opstarten. "Het wordt een broedplaats waar ruimte is voor experimenten die kunnen uitgroeien tot een innovatieve industrie. BleuChem zal dan weer twintig kantoren en vijftien labo's tellen die ter beschikking gesteld zullen worden aan jonge bedrijven", vertelt Frank Beckx, voorzitter van BleuChem. Daarnaast is ook de Universiteit van Antwerpen betrokken bij het project. Zij zullen met Bleu_App een aanvulling zijn. Op die manier reikt de academische wereld de hand aan de chemische sector. In Bleu_App zal onderzoek centraal staan en worden ideeën getest op hun duurzaamheid en marktpotentieel. De hele Bleu Gate-site telt 63 hectare en zal in totaal 11 miljoen euro kosten.





(ADA)