Eerste sneeuwval: 146 ton zout en 28.000 liter pekel houden Antwerpse straten relatief sneeuwvrij ADA

22 januari 2019

16u39 0 Antwerpen Antwerpen kleurde in de loop van de dag langzaam maar zeker wit. Stadsdiensten reden af en aan om ervoor te zorgen dat wegen, fiets- en voetpaden sneeuw- en ijsvrij bleven. Hoewel het gestopt is met sneeuwen, waarschuwt de stad dat het nog gevaarlijk glad kan zijn.

Antwerpen ontwaakte deze ochtend bij vriestemperaturen maar sneeuwloos. Eerst was West-Vlaanderen aan de beurt. Zij kregen als eerste de eerste sneeuwvlokken van deze winter te zien. Rond 10.30 uur trok het sneeuwfront over Antwerpen en al gauw werd de stad bedekt onder een klein laagje sneeuw. De grote invalswegen en wegen in de stad bleven grotendeels sneeuw- en ijsvrij door het preventief strooien van de stadsdiensten. Ook de belangrijkste fietspaden kon de stad vrij maken van sneeuw en ijs.

“En zijn momenteel 14 strooiwagens voor de rijwegen en 12 strooiwagens voor de fietspaden constant in de weer om de wegen zo veilig mogelijk te houden. Er werd de voorbije 24 uur al 146 ton zout en 28.000 liter pekel gestrooid en we hebben nog meer dan voldoende voorraad om onze wegen veilig te houden. Daarnaast zijn de medewerkers van de veegdienst bezig met het manueel strooien van oversteekplaatsen, fietspaden en gevaarlijke punten”, zegt schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau.

Vorig jaar kreeg de stad nog heel wat kritiek te verduren omdat de stad de sneeuwval niet onder controle kreeg. Toen sneeuwde het ook wel uitzonderlijk hard met op plekken tot tien centimeter sneeuw. Daarvan bleven we dit keer gespaard met een sneeuwlaagje van rond de drie centimeter. Ook de komende dagen wordt er geen extra sneeuw verwacht. In de tweede helft van de week worden er temperaturen van +3 en +4 verwacht.

Vertraging huisvuilophaling

De gewone huisvuilophaling en meer bepaald de fractie papier en karton heeft intussen beperkte vertraging opgelopen in Luchtbal en een deel van Merksem, net als de kerstboomophaling in Merksem. Bewoners mogen hun huisvuil buiten laten staan, de achterstand wordt zo snel mogelijk weggewerkt. Ook de lediging van de sorteerstraatjes is vertraagd.