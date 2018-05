Eerste rechtstreekse goederentrein uit China gearriveerd 14 mei 2018

02u34 0 Antwerpen Ooit was China dat verre exotische land, maar vandaag is er zelfs een rechtstreekse spoorverbinding tussen China en Antwerpen.

Afgelopen zaterdag kwam de eerste goederentrein met 34 containers aan. Daarin zitten industriële mineralen die vanuit de haven verspreid zullen worden naar de buurlanden.





De goederentrein vertrok op 26 april in het Chinese Tangshan en legde zo een elfduizend kilometer af. Dat is aanzienlijk sneller dat een bootreis. Die duurt 35 dagen.





Een ander voordeel is dat een treinreis veel goedkoper is dan bijvoorbeeld met een vliegtuig. Toch is het niet de bedoeling dat de treinverbinding de scheepsvaart gaat vervangen.





Het is eerder een aanvulling. De trein zal maandelijks rijden tussen China en Antwerpen. (ADA)