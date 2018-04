Eerste radiostem zonder stembanden PRESENTATOR STADSRADIO VLAANDEREN KRIJGT SPRAAKPROTHESE DAVID ACKE

05 april 2018

02u37 0 Antwerpen Radio maken is al 40 jaar het lang leven van Frank De Laet (58). De klap was dan ook immens toen er op z'n stembanden en strottenhoofd kwaadaardige gezwellen werden gevonden. Einde carrière denk je dan, maar de radiopresentator van Stadsradio Vlaanderen geeft niet op: hij wil via een spraakprothese de eerste radiomaker worden zonder stembanden.

Frank De Laet (58) maakt al sinds zijn 18de radio en was sinds een jaar opnieuw aan de slag bij Radio Antigoon, nu Stadsradio Vlaanderen. Maar kwaadaardige gezwellen op zijn stembanden en strottenhoofd verplichtten hem een aartsmoeilijke beslissing te nemen: ofwel de stembanden laten wegnemen, wat het einde van z'n carrière zou betekenen ofwel de stembanden én dus ook de kanker laten zitten. Hij koos voor optie één. Vandaag gaat hij onder het mes. "Waarom net op die plek kanker krijgen? Voor de rest is mijn lichaam volledig in orde. Uitzaaiingen zijn er niet. Dat kan ik moeilijk aanvaarden", vertelt hij vanop zijn ziekenhuisbed. Toch is er een lichtpunt. "Mijn logopediste Griet Van Gestel maakt zich sterk dat ik na maanden revalidatie misschien toch nog achter de microfoon zal kunnen staan. Ook zonder strottenhoofd en zonder stembanden. Ik zou de allereerste radiopresentator ter wereld zijn zonder stembanden. Ondanks de hele situatie is dat iets waar ik kracht uit put om positief naar de toekomst te kijken." Toch is de presentator realistisch en weet hij dat het een zware periode zal worden. "Ik zal op een andere manier moeten leren praten en dat vraagt tijd. Als blijkt dat ik niet tevreden ben met mijn stem, dan begin ik niet aan mijn comeback."





Verkiezingsdebat

Tijdens de operatie vandaag zal de chirurg een spraakprothese inplanten tussen de luchtpijp en de slokdarm. De ingeademde lucht zal via de slokdarm naar de slokdarmmond gestuwd worden. De slokdarmmond zal de functie van de stembanden overnemen waardoor er klanken gevormd kunnen worden. Logopediste Griet Van Gestel begeleidt patiënten als Frank. Zij is er van overtuigd dat Frank opnieuw zal kunnen praten, al kan je de kwaliteit nooit volledig voorspellen. Frank hoopt in oktober opnieuw op pad te kunnen gaan om interviews af te nemen voor Stadsradio Vlaanderen. "Ik hoop de verkiezingen nog te halen en een groot debat te organiseren met de Antwerpse lijsttrekkers. Modereren zal er niet inzitten maar de organisatie kan ik wel op mij nemen. En daarna wil ik een radiomarathon houden waar ik zelf achter de micro sta en plaatjes aankondig samen met gastpresentatoren."