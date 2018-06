Eerste productie van Sven De Ridder Company in Fakkeltheater 07 juni 2018

Heel wat acteurs en regisseurs verzamelden gisteren in het Fakkeltheater voor de voorstelling van het 63ste theaterseizoen.





Het was directeur Sam Verhoeven die door het enorme programma ging nadat er eerst even werd teruggeblikt op het afgelopen seizoen. En dat was goed. "Het Fakkeltheater blikt terug op een succesvol seizoen met ruim 75.000 bezoekers en de verhuis van het secretariaat en de ticketshop naar een gloednieuwe kantoorruimte bij de Rode Zaal in de Hoogstraat. Dit seizoen worden er nog dakwerken voorzien en dan krijgt de Zwarte Zaal een grondige make over", aldus de directeur. In een eerste fase wordt de voorgevel, de ingang en de trappenhal aangepakt en in een tweede fase in de zomer van 2019 volgt de foyer en de volledige renovatie van de loges. De werken zijn klaar in januari 2020.





Het Fakkeltheater verwelkomt volgend seizoen de eerste productie van Sven De Ridder met zijn Sven De Ridder Company sinds hij Het Echt Antwaarps Teater verliet. Zij spelen vanaf 14 december 'Krakers onder de kerstboom'. Daarnaast zijn de vaste waarden als Chansons Charmantes en Hotel Vocal opnieuw van de partij en zijn zowel gastvoorstellingen als eigen producties te zien.





Info: www.fakkeltheater.be. (ADA)