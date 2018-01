Eerste pluktuin brengt kleur op grauwe winterdag 22 januari 2018

IJskoude regen viel er, maar de allereerste Vlaamse pluktuin lokte zaterdag wel veel tulpenliefhebbers naar het Antwerpse Koningin Astridplein. Iedereen die dat wilde, mocht gratis een tuiltje van 15 bloemen mét bollen plukken. Zolang de voorraad van 100.000 tulpen, aangeleverd door Tuliflor uit Wervik, strekte. Siertelers bouwden de hele ochtend de tuin met grote zorg op.





"Dit is een experiment", zegt Liliane Driesen van de organiserende VLAM. "De sector wil met dit soort acties Vlamingen stimuleren om meer bloemen en planten in huis te halen. In deze grauwe, donkere wintertijd brengen de tulpen de lente in huis. We gaan nog bekijken of we dit herhalen." Jong en oud vergat de kou even. Zoals de zevenjarige Tijl uit Hove, die met zijn moeder op zoek ging naar de mooiste kleuren. Of Viviane, een al wat oudere Antwerpse dame. "Ik had ervan gehoord op de sociale media. Leuk initiatief, daar maak ik graag een omweg voor." (PHT)