Eerste nieuwe bomen voor Frankrijklei ADA

03 december 2018

16u49 0 Antwerpen De aannemer van de Noorderlijn is gestart met het aanplanten van de bomen op de Leien. In totaal komen er 540 bomen. Tegen het einde van het plantseizoen moeten de meeste voorziene bomen op de Frankrijklei en de Noorderlaan geplant zijn.

Vandaag is de aannemer gestart met het planten van nieuwe bomen op de Frankrijk- en Italiëlei. Dit plantseizoen worden 330 platanen geplant. Dat komt neer op zo een acht bomen per dag. De aannemer start met planten op de Frankrijklei, ter hoogte van de Louiza-Marialei. De platanen hebben bij aanplanting een stamomtrek van ongeveer 40 centimeter. De stammen zijn ongeveer vier meter hoog alvorens de takken beginnen. Volgend plantseizoen komen er nog 210 platanen bij. In totaal gaat het om 540 bomen, 182 bomen meer dan voor de werken. Voor de gelegenheid kwamen ook de leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwecollege de handen uit de mouwen steken.

De bomen komen langs weerszijden van de trambaan en langs beide ventwegen. Eens alle bomen geplant zijn, moeten de Leien als het ware twee groene pleingevels vormen langs het Operaplein en benadrukken ze de open ruimte van het plein.

Vorig plantseizoen startte de aannemer met het planten van bomen op de Noorderlaan. Dit seizoen rondt hij de aanplanting verder af. Op de Noorderlaan worden er elzen, esdoorns, eiken en lindebomen aangeplant. In totaal komen er 460 bomen ofwel 20 bomen meer dan voor de werken.