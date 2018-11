Eerste keer Sinterklaas op het Eilandje is voltreffer: 13.500 toeschouwers Philippe Truyts

17 november 2018

19u49 0 Antwerpen Sinterklaas gaat de komende weken goedgemutst schoentjes vullen. Want dit jaar zijn er echt géén stoute kinderen. De goedheilig man arriveerde met zijn trouwe dienaars zaterdag iets na halftwee aan het Willemdok op het Eilandje. Een primeur, omdat het stadhuis tot 2021 wordt verbouwd.

De sint had naast zijn meid Conchita, zijn stalknecht Ramon en tientallen Pieten een staalblauwe hemel meegebracht uit Spanje. Met 13.500 kinderen, ouders en grootouders was het nóg drukker dan vorig jaar. Voor Sinterklaas was de tocht door de havendokken bijzonder: volgens professor Van den Uytleg is hij in de dertiende eeuw nog dokwerker in Brugge geweest om zijn studies te betalen. En zo ontstond zijn liefde voor de scheepvaart. Over de lage-emissiezone in Antwerpen moest hij zich met zijn milieuvriendelijke stoomboot geen zorgen maken.

Geen zingende burgemeester

Bart De Wever, in smoking en netjes gestrikt, verzekerde de sint dat de haven als een gezonde baby is: “Ze boert uitstekend.” Een sinterklaasliedje wou de burgervader liever niet zingen, hoe vriendelijk presentator Bart Peeters het hem ook vroeg. “Ik sta in voor de veiligheid van de stad, dat gaat niet. In elke huiskamer hoor je nu een zucht van verlichting.”

Intussen steeg de spanning bij de duizenden kinderen langs het parcours van Sinterklaas en zijn paard Slechtweervandaag. Senne en Imme De Bondt, elf en negen jaar, weten al wat ze willen. Ze hadden zich speciaal verkleed. Senne gaat voor Pokémon. “De rest mag de sint zelf kiezen.” Zus Imme heeft een barbietent op het oog. De zevenjarige Kapelse Sarah De Bolster vraagt de sint om een Lego en de hippe L.O.L. surprise. Je weet dan niet welk stuk speelgoed er in het balletje verstopt zit. Daar maakt de Antwerpse Renée Veulemans (8) zich niet al te druk om. “Ik moet eigenlijk nog een sinterklaasbrief schrijven. Een grote knuffel zou ik al zeker graag hebben.”

Maar dan is het misschien wel een goed idee als Renée bij haar brief een tekening maakt. “Dat is altijd zo plezierig”, vindt de sint, die op het podium naast het MAS meteen voor een emo-moment zorgde. “Jullie moeten samen spelen, met veel vrienden. Want een goede vriend is het mooiste wat er is”, zei hij, waarna hij Zwarte Piet innig omhelsde.

Geen incidenten

Maar hoe zat dat met kinderen die zich niet hadden gedragen? Sinterklaas wou ervan door toen hij in het grote boek las dat de kleine Olivia (5) haar hele familie had opgehangen. Gelukkig bleek dat een misverstand: Piet wees hem erop dat er een gouden jubileum was voor de opa en oma van Olivia en dat het meisje hun foto’s had opgehangen. Niets stond dan nog de verlossende boodschap in de weg: “Ook dit jaar zijn er geen stoute kinderen.”

Iederéén bleef trouwens braaf. In tegenstelling tot Nederland was er op de intocht in Antwerpen geen enkel incident.