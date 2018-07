Eerste honderd inschrijvers voor nieuw academiejaar 03 juli 2018

03u07 0 Antwerpen De vakantie komt eraan én de eerste 97 inschrijvers voor het academiejaar 2018-2019 op de UAntwerpen schoven maandag aan. Nieuw is dat ook zesdejaarsleerlingen uit het secundair al van een vak kunnen proeven.

De eretitel van vroegste inschrijver gaat naar Ellen Broothaers (18) uit Sint-Katelijne-Waver. Met een diploma Latijn-Wiskunde in de bagage begint ze straks aan haar studies Rechten. "Ik heb een voorliefde voor geschiedenis en talen en dan past deze opleiding ook bij mij. Aan een latere specialisatie denk ik nog niet. Ik wou iets uitdagends en ga nog enkele toetsen afleggen om helemaal klaar te zijn in september. Op kot ga ik niet. Ik kan mijn huisdieren niet missen."





Ook voor Wout Van Dessel uit Lier blijft het Hotel Mama. De 16-jarige student gaat voor Informatica. "Ik heb het altijd makkelijk gehad op school, maar verwacht nu toch zwaardere kost. Zeker voor wiskunde."





Ze bleven gisteren uit beeld, maar ook scholieren die nog aan hun zesde jaar secundair moeten beginnen, kunnen vanaf nu proeven van de universiteit.





Rector Herman Van Goethem: "Het 'honours-programma' is er voor sterke leerlingen die in het middelbaar op hun honger zitten. Meer dan vier studiepunten kunnen ze wel niet halen. We bieden 23 vakken aan."





Verder komen er nieuwe schakelprogramma's voor professionele bachelors. Het gaat om Maritieme Wetenschappen, Taal- en Letterkunde, Architectuur en Productontwikkeling. Bij Communicatiewetenschappen, Politieke Wetenschappen en Sociologiekomt er een tweede, groter schakelprogramma. Herman Van Goethem wijst ook op de zomerprogramma's voor topstudenten waarbij experten uit diverse vakgebieden worden betrokken. (PHT)