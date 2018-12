Eerste ‘hennepwinkel’ in Antwerpen: “Nee, we zijn geen coffeeshop” BJS

18 december 2018

17u16 0 Antwerpen Deodorant, pennenzakken, bloemen of koffie: je kan het allemaal kopen bij De Herborist, de eerste winkel in Antwerpen die uitsluitend hennepproducten slijt. “We zijn geen coffeeshop. We zijn een winkel die het taboe rond hennep wil opheffen.”

Toegegeven, cannabis heeft geen te beste reputatie. Als de plant het nieuws haalt, is dat óf om te wijzen op het risico op psychoses, óf omdat er ergens een illegale plantage is ontdekt. Maar hennep betekent niet uitsluitend kommer en kwel. Er bestaat ook zoiets als ‘industriële hennep’, een variëteit van de cannabisplant die maximaal 0,2 procent van de psychoactieve stof THC bevat. Ter vergelijking: vandaag bedraagt het percentage THC in de knoppen van marihuana 5 tot 20 procent.

De industriële hennep is dus nutteloos om als drug te gebruiken, maar heeft als grondstof heel wat ecologische en kwalitatieve troeven. “En die willen we bekend maken bij het grote publiek”, zegt Glenn Wouters van De Herborist, de eerste Antwerpse ‘hennepwinkel’ die in de Wolstraat de deuren opent. “Té vaak heeft hennep een negatieve bijklank door de link met de drugs. Onze slogan luidt: ‘HEMP: the only plant that can feed you, clothe you, house you and heal you’. Hennep is een grondstof die de wereld kan redden, daar draait het om. We zijn geen coffeeshop, maar een winkel die het taboe rond hennep wil opheffen.”

De Herborist mag dan wel een breed gamma aan hennepproducten aanbieden, de focus ligt vooral op cosmetica, textiel en wat voeding. “Populair zijn onze gezichtscrèmes, balsems, deodoranten, oliën en organische zeepjes”, zegt Wouters. “Maar we verkopen ook tal van textielproducten op basis van hennep zoals tassen en zelfs touw. Hennep heeft heel wat voordelen als vervanger van bijvoorbeeld nylon of katoen. Het is sterker, kan lokaal worden geproduceerd en de vezelproductie heeft vrijwel geen chemicaliën nodig. Het assortiment aan voedingswaren is beperkt omdat we ons op het gebied van consumptie aan zeer strikte regels houden. We hebben hennepzaadolie, pasta’s en – en daarmee zijn we volgens mij uniek - koffie.”

Het lijkt alsof de hennepwinkels aan een veroveringstocht in Vlaanderen zijn begonnen. Onlangs openden in Aalst en Kortrijk gelijkaardige handelszaken, ondanks gemor van de respectievelijke stadsbesturen. Kortrijk liet de winkel toe, maar kondigde wél aan dat het nauwlettend zou toezien dat de strikte voorwaarden, opgelegd door de FOD Volksgezondheid, worden gerespecteerd. Ook de burgemeester van Aalst beval een grondig onderzoek.

Op het kabinet van Antwerps burgemeesters Bart De Wever (N-VA) geeft men De Herborist het voordeel van de twijfel. “Bonafide ondernemers die de regelgeving respecteren, zijn steeds welkom in de stad. Onder zulke hennepwinkels zijn ook grote verschillen. We willen hier dus niet zomaar over oordelen en hebben onze stedelijke diensten daarom gevraagd om te informeren naar het standpunt van het parket.”