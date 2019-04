Eerste gedupeerden tunnelkraak BNP nog deze maand vergoed BJS

16 april 2019

12u21 0 Antwerpen BNP Paribas Fortis gaat nog deze maand de eerste gedupeerden van de spectaculaire bankkraak in Antwerpen vergoeden. Twee maanden geleden drongen inbrekers via een tunnel de kluizenzaal binnen.

Na de kluizenkraak werd een perimeter van getroffen kluizen bepaald. Gedupeerden wier kluis zich daarbinnen bevond, moesten een ‘verklaring op eer’ afleggen over de inhoud. Pas nadien kon de bank de klanten laten weten of hun kluis beschadigd of opengebroken was.

Eind april

“Op basis van de verklaringen zijn er gesprekken tussen de klant en de bank opgestart om te komen tot een akkoord over de schade”, zegt Hans Mariën, woordvoerder van BNP Paribas Fortis. “Intussen hebben bijna alle gesprekken plaatsgevonden. We verwachten dan ook dat we eind april al de eerste schadebedragen kunnen uitbetalen.”

Riolering

Bij de kluizenkraak in het filiaal aan de Belgiëlei slaagden de bankrovers erin via twee zelfgegraven tunnels en de riolering door te dringen tot in de kluizenzaal. Er werden een dertigtal kluisjes opengebroken. Toen het alarm afging, namen de rovers de vlucht. Inmiddels zijn drie verdachten opgepakt. Zij zitten nog in de cel.

Over het aantal gedupeerden en de omvang van de buit wil BNP Paribas Fortis nog steeds niets kwijt.