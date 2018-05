Eerste frisse duik in Boekenberg 11 mei 2018

02u25 1 Antwerpen De zwemvijver Boekenberg in Deurne is gisteren opnieuw opengegaan voor het zomerseizoen. Nieuw dit jaar is de fluo ondergrond aan de helling voor gehandicapten en op de houten trapjes richting vijver. Die moet vermijden dat mensen onderuitschuiven op het natte hout.

De waterthermometer gaf dan wel 18,6 graden Celsius aan, met een buitentemperatuur die daar nog net onder lag, was het te fris voor de meeste gezinnen met kinderen. Wel present waren triatleten die in lycrapak kwamen oefenen en de Deurnese ijsberen, die wel andere temperaturen gewend zijn. Twee uur na opening waren er toch al 75 zwemmers het water ingedoken.





Turnoefeningen

"Voor mij is 18,6 graden eigenlijk al iets te warm. Het mag echt wel frisser", zegt Paul uit Wommelgem die twee tot drie keer per week komt zwemmen met zijn vrouw Nicole, ook in de winter. "Ja, 'de prik' is eraf", zegt Nicole. "Voor een goede bloeddoorstroming moet het water koud genoeg zijn. Ik zwem al 16 jaar met de ijsberen, zelfs als er ijs op de vijver ligt, maar nooit zonder degelijke opwarming. We doen eerst turnoefeningen op het grasveld. Je kan er ook beter geen twee keer achter elkaar ingaan, want dan is je lichaam te fel afgekoeld". De zwemvijver is nog altijd gratis, alle dagen van maandag tot en met zaterdag van 12 tot 19 uur en op zondag van 11 tot 18 uur. Vanaf 1 juli tot eind augustus blijft de vijver een uurtje langer open. (DILA)