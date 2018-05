Eerste fase sanering Blue Gate bijna voltooid 15 mei 2018

Om plaats te maken voor het nieuwe bedrijventerrein Blue Gate moet het terrein langs de Schelde tussen de Hobokense polder en Nieuw Zuid helemaal gesaneerd worden. De eerste fase van die opkuis is nu bijna klaar. "Tegen het einde van de maand is 25 hectare van de 60 volledig gesaneerd, in juni start de bouw van infrastructuur en wegen", zegt schepen van Economie Caroline Bastiaens (CD&V). Tot nu toe werden al 16 ton autobanden en 400 kubieke meter restafval van het terrein gehaald. Hier en daar ligt er wel nog een drijflaag olie die moet weggehaald worden. Oude gebouwen die niet geklasseerd zijn, gaan ook nog tegen de grond. Volgens de schepen is er veel interesse bij Belgische en internationale bedrijven om zich in de nieuwe bedrijvenzone te vestigen. (DILA)