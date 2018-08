Eerste Dokmarkt op 't Eilandje meteen succes 25 augustus 2018

Aan de Napoleonkaai ging gisternamiddag de allereerste Dokmarkt door en die lokte heel wat nieuwsgierigen. Er stonden nu al 25 kramen, binnenkort moeten dat er 30 worden op deze wekelijkse markt. Je kan er allerlei delicatessen proeven, van Zeeuwse oesters over wafeltjes van de bomma, vleeskroketjes of kazen uit de vier windstreken. Er staan ook een tiental kramen waar je een glaasje bubbels, cocktails of koffie kan drinken. Enkele handelaars verkopen ook bloemen, fruit en groenten. Mich Van Aerde haalde met zijn bedrijf Balthazar events de concessie voor de Dokmarkt binnen voor 9 jaar. "Er loopt al veel volk rond op de markt, maar pas als de standhouders hun kassa hebben gemaakt, zullen we weten of de eerste editie ook echt een succes was", zegt Mich. "Toch denk ik dat het Eilandje, een woon- en werkbuurt in volle ontwikkeling maar met weinig retail, zeker een markt als deze kan gebruiken." (DILA)