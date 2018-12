Eerste cryptomuntenkantoor van België opent in Antwerpen David Acke

12 december 2018

18u10 0 Antwerpen In Antwerpen kan je sinds kort het eerste fysieke cryptomuntkantoor van België vinden. In het Cryptohuis van zaakvoerder Wim Dieleman kan je onder andere bitcoins kopen en verkopen. En de Antwerpenaar is wel geïnteresseerd in de alternatieve munt. “Ik krijg dagelijks vier klanten over de vloer en heb mensen die voor 50.000 euro btcoins kochten.”

In sommige landen kan je er al mee betalen in winkels maar in België is dat voorlopig nog niet het geval. Hier blijven cryptomunten als de bitcoin vooralsnog een investering dat draait rond kopen en verkopen. Tot nog toe kon dat in België enkel online maar sinds kort heeft Antwerpen het allereerste cryptokantoor van België. Zaakvoerder Wim Dieleman handelt dag in dag uit met cryptomunten. “Je kan het vergelijken met een fles wijn. ‘s Morgens koop ik een fles en ‘s avonds probeer ik die met winst te verkopen”, legt hij uit.

Het verhandelen van cryptomunten is geen zekerheid op gegarandeerd succes. “Het is zoals aandelen kopen. Je kan nooit voorspellen wat de markt zal doen." Dielemans werkt op twee manieren. In de eerste plaats adviseert hij klanten. “Ik begeleid mensen bij de aankoop van cryptomunten en leg hen uit hoe de markt in elkaar zit en welke cryptomunten er allemaal zijn. Mensen kennen vooral de bitcoins maar er zijn er zo een 1.800 op de markt. Wij werken met slechts 150 cryptomunten omdat ze niet allemaal even betrouwbaar zijn.”

Vanaf 20 euro

Daarnaast focust Dielemans zich ook op het genereren van extra volume van de cryptomunten. “Door dagelijks een vierhonderdtal transacties te doen, kunnen we één bitcoin in volume laten toenemen naar bijvoorbeeld 1,1 of 1,2 bitcoins. Als klant heb je dus meer bitcoins in je portefeuille zitten. Natuurlijk betekent dat niet automatisch dat je winst maakt. Alles hangt af van de dagprijs van een bitcoin. Maar stijgt die prijs, dan genereer je automatisch ook meer winst omdat je meer bitcoins bezit.” Vandaag betaal je voor één Bitcoin ongeveer 3.060 euro. Maar dat betekent niet dat je meteen voor zoveel geld moet inzetten. “Je kan al kopen vanaf twintig euro.”

Maar ligt de Antwerpenaar wakker van een handel in cryptomunten? “Toch wel. Een beetje tot mijn eigen verbazing zijn meer mensen geïnteresseerd dan ik had voorop gesteld. Ik heb mensen die 500 tot 50.000 euro investeren in bitcoins, uit verschillende beroepsklassen”, vertelt Wim. Wel benadrukt Dielemans dat hij geen garanties kan geven over het succes van de munteenheid. “Maar we volgen de markt op de voet. Klanten kunnen na een maand ook gewoon stoppen als zij dat willen.”

De winkel in Antwerpen is niet het eindstation voor Dielemans. Hij denkt aan een tweede kantoor in Wilrijk en nog eentje in Gent. “Tegen 2020 wil ik ook graag een kantoor in Dubai.”