Eerste bomen op Eksterlaer geplant Dieter Lizen

15 november 2018

17u11 0 Antwerpen Matexi is gestart met de aanplant van de eerste van in totaal 126 bomen aan de nieuwe woonproject Eksterlaer. In de buurt was er eerder al protest tegen het kappen van oude bomen voor de nieuwe exemplaren.

In 2016 startte projectontwikkelaar Matexi met de realisatie van project Deurne Eksterlaer, een nieuwe woonbuurt met 580 woningen en appartementen. Afgelopen zomer werd het nieuwe park met speeltuin en omni-sport terrein al feestelijk geopend in aanwezigheid van Antwerps burgemeester Bart De Wever. “Maar een park zonder bomen is natuurlijk nog geen echt park”, vertelt Christophe Blassieaux, bouwadviseur bij Matexi. “Daar komt nu verandering in, met de aanplant van de eerste van in totaal 126 bomen”, vertelt Blassieaux.

De eerste bewoners wonen er nu al een jaar, zij kunnen binnenkort genieten van een mix van kastanje- en lindebomen, hazelaars en eiken. In de buurt was er eerder wel wat protest tegen het kappen van oude bomen en struiken voor het nieuwe project. “Daarom zijn deze nieuwe bomen extra belangrijk, ze compenseren het verlies van enkele jaren geleden”, zegt Blassieaux. “De eerste bezoekers vonden snel hun weg om te wandelen of met de kinderen te spelen in de nieuwe speeltuin. De nieuwe bomen zullen ervoor zorgen dat deze nieuwe groenzone de uitstraling krijgt die ze verdient.” Dit najaar worden er opnieuw een hele reeks woningen en appartementen opgeleverd en ook de ondergrondse parking voor 90 wagens is intussen in gebruik genomen. Alle woningen en appartementen van het project grenzen aan het nieuw park van 30.000m².