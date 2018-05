Eerste Bio Planet opent op Oude Leeuwenrui 05 mei 2018

De Colruyt-dochter Bio Planet opende gisteren een winkel van 560 vierkante meter op de Oude Leeuwenrui. Tot voor kort zat er een Proxy Delhaize in het pand, maar die moest sluiten door de fusie van Delhaize met AD Delhaize. Nu kan je er dus allerlei biologische, lokale en gezonde voedingsproducten en lichaamsverzorging vinden in de eerste Antwerpse Bio-Planet. "We bieden hier meer dan 6.000 bioproducten aan. Ongeveer 10 keer meer dan de gemiddelde supermarkt", zegt regiomanager Dirk Peeters. "Van ambachtelijk gebakken desembrood over biologisch gekweekte groenten en fruit tot glutenvrij bier of in België gekweekte quinoa, je vindt het hier allemaal. We merken dat bio en vegan in de lift zitten, zeker bij de stadsbewoner en daar speelt deze vestiging op in. Wie door een gluten- of andere allergie bepaalde dingen niet mag eten, vindt hier een heel scala aan alternatieven." De keten Bio Planet heeft intussen 28 winkels in ons land en zoekt ook in de noordrand van Antwerpen nog naar uitbreiding. (DILA)