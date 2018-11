Eerste beelden van nieuwe cruiseterminal onthuld (en het wordt een pareltje) ADA

05 november 2018

18u21 0 Antwerpen De werken aan de nieuwe cruiseterminal aan de Scheldekaaien zijn van start gegaan. Ter hoogte van Het Steen wordt de kaaimuur gestabiliseerd en komt een nieuw ponton van 350 meter lang waar zee- en riviercruises kunnen aanmeren. De werken worden in 2020 afgerond.

Antwerpen is een groeiende bestemming voor zee- en riviercruises en daarom is er nood aan extra capaciteit en een betere infrastructuur om de schepen te ontvangen. De stad besliste om de nieuwe cruiseterminal te integreren in het toekomstige toeristische onthaalcentrum dat zal ondergebracht worden in en rond Het Steen. Het nieuwe ponton zal bestaan uit een aantal verschillende onderdelen. Twee toegangsplatformen leiden via twee bruggen naar de pontons. Op het ponton komt een drijvend, transparant paviljoen. Er komt ook een aansluiting met het bestaande ponton aan het Steenplein.

Op het aanmeerponton komt een luifel die passagiers beschermt tegen regen en afschermt van het water. De wand van de luifel heeft een open patroon, net zoals de toegangsbruggen en het paviljoen. De hoofdstructuur van de toegangsbruggen is geschilderd staal. De verschillende delen worden geschilderd in een lichtgrijze kleur aan de buitenzijde en in heldere kleuren aan de binnenzijde. De luifel kleurt aan de binnenzijde maritiem blauw, de toegangsbruggen geel. De kleuren zijn geïnspireerd op de typische kleuren die aanwezig zijn in de haven.

De constructie van het ponton wordt in de loop van 2019 en begin 2020 gemaakt in een staalbouwatelier. Als alles vlot verloopt, wordt het cruiseponton in het voorjaar van 2020 via de Schelde tot aan het Steenplein gevaren en worden de verschillende onderdelen van de aanmeerconstructie nadien geplaatst. In het najaar van 2020 zijn de werken aan het ponton en de kaaimuur afgerond en kan de cruiseterminal verhuizen naar zijn nieuwe locatie.