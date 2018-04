Eerste bakfietsfestival op Eilandje 07 april 2018

Het moest er eens van komen: fietshandelaar Michel Obourdin uit Schoten organiseert op 6 en 7 mei samen met collega Marc Groven van iBike in Antwerpen het eerste Bakfiets- en Cargobike Festival. Dat heeft plaats in CadX, de evenementenhal aan Kattendijkdok-Oostkaai op het Eilandje.





Meer en meer gezinnen kozen de voorbije jaren voor de bakfiets. De fabrikanten speelden erop in met elektrische modellen en sleutelden aan het comfort, met een betere vering en dikkere banden. Er zijn bakfietsen waarmee je 45 kilometer per uur kunt halen. Daar betaal je wel een prijs voor. De rekening kan oplopen tot 4 à 7.000 euro.





Het festival in CadX focust zondag 6 mei op de bakfiets (10-18 uur), op maandag ligt de klemtoon op de vrachtfietsen voor bedrijven (9-12 uur). (PHT)