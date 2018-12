Eerste Bakfiets-dierenarts komt aan huis op twee wielen “Dieren hebben minder stress als dokter aan huis komt” Dieter Lizen

Dierenarts Pieter-Jan Huyghe rijdt sinds twee maanden onder de naam ‘Vet à Velo’ met zijn bakfiets door Antwerpen om zieke of (licht)gewonde dieren opnieuw op de been te helpen. Een slim idee bleek al snel. “In hun eigen omgeving zijn huisdieren meestal veel rustiger”.

Een dierenarts aan huis, dat bestond al, maar een die alle huisbezoeken met de bakfiets aflegt, dat is nieuw. Het idee voor ‘Vet à Velo’ kreeg Pieter-Jan Huyghe afgelopen zomer. “Ik ben verzot op fietsen. Ik doe normaal alles met de koersfiets, maar ik droomde ervan om me ook een Bullitt-bakfiets aan te schaffen. Alleen kon ik die aankoop niet zomaar verantwoorden. Daarna rijpte het idee om die bakfiets te combineren met mijn opleiding dierengeneeskunde”, zegt Pieter-Jan. “Hoe langer ik erover nadacht, hoe meer het idee steek hield. Heel veel mensen hebben geen auto en het kost veel tijd en moeite om bij dierenarts te geraken: Je moet je kat vangen, ze in een carrier steken, dan die carrier met de auto tot bij de dierenarts brengen waar ze dan nog met andere katten en honden in één wachtzaal terecht komen. Dit zorgt bij veel beestjes voor stress. Behandeld worden door een ‘vreemde’ is altijd een beetje stresserend voor een dier, maar als dat in hun eigen thuisomgeving gebeurt, zijn ze doorgaans veel rustiger”.

Er is weinig wat Pieter-Jan niet op de keukentafel kan uitvoeren. “Van alle ‘eerstelijnszorg’ voor huisdieren kan ik 90 procent bij de mensen thuis uitvoeren. Zelfs een kleine operatie kan op de keukentafel. Voor grotere ingrepen waar veel materiaal bij nodig is, werk ik samen met de praktijk van een andere dierenarts. Maar zaken zoals ontwormen, ontvlooien, chippen, inenten of staalafnames doe ik probleemloos aan huis. Ook een hond met diarree of een kat met een wondje, kan na een afspraak perfect thuis behandeld worden”. De bakfiets waar Pieter-Jan mee rijdt zit dan ook helemaal vol met medisch materiaal.

Na twee maanden rondtoeren en heel wat mond-aan-mondreclame is de service intussen uitgegroeid tot een succes. “Ik doe het nu nog deeltijds, maar als het idee zo blijft aanslaan zou ik mijn werkuren als mobiele dierenarts nog willen uitbreiden”, zegt Pieter-Jan. “De reacties waren tot hiertoe unaniem positief. Ik ben pas nog langsgeweest bij een oudere dame zonder wagen. Ze zat met een oude windhond die slecht te been is. Voor haar was dit de ideale oplossing. Toch zijn er ook veel jongere klanten. Tegenwoordig zijn er heel wat jonge Antwerpenaars die geen wagen meer hebben. Ook verliezen mensen minder tijd. Ik reken per afspraak 5 a 10 euro meer aan dan de gemiddelde dierenartsenpraktijk, afhankelijk van de afstand die ik moet afleggen. Dat is voor de verplaatsing en de extra tijd die ik er in steek”. Wie interesse heeft in een afspraak voor zijn of haar huisdier kan terecht op vetavelo.be.