Eerste actie na voorstelling Stroomplan Antwerpen: 13 verdachten gearresteerd, kilo coke in beslag genomen Patrick Lefelon

22 februari 2018

11u18 1 Antwerpen Vanmorgen zijn bij huiszoekingen in Antwerpen, Berchem, Borgerhourt en Jette dertien verdachten gearresteerd in een drugsonderzoek. Het gaat om de eerste gecoördineerde actie na de voorstelling van het beruchte Stroomplan gisteren , dat de 'war on drugs' een versnelling hoger moet doen schakelen.

Het dossier zou handelen over een invoer vanuit Nederland naar Antwerpen. De drugs, voornamelijk cocaïne, heroïne en hasj, werden in Antwerpen aan de man gebracht. Het onderzoek werd in het najaar van 2017 opgestart.

Er is bijna 1 kilogram coke in beslag genomen. Ook een grote hoeveelheden cash geld werd aangetroffen.

De dertien verdachten worden in de loop van de dag voor de onderzoeksrechter geleid.