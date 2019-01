Eerst schaar in pols gekregen, daarna beroofd van chihuahua: slachtoffer wijst naar vroeger baasje van hond Romy Toon Verheijen

23 januari 2019

17u54 0 Antwerpen Het parket is een onderzoek gestart na een brutale roof van een chihuahua op de parking van hondenschool Brabo in Brasschaat. Het Antwerpse koppel Chrisje de Pré en Frank Pockelé werden er aangevallen door twee mensen in het zwart en beroofd van hun hond. Chrisje liep zelfs een steekwonde op. Het koppel vermoedt dat de vorige eigenares achter de feiten zit.

Chrisje en haar man Frank kochten hun Romy zo’n negen maanden geleden bij een handelaar in het Nederlandse Heerlen. De chihuahua was toen al twee jaar oud. Om haar toch nog wat meer te laten socialiseren, besloot het koppel ermee naar hondenschool Brabo in Brasschaat te gaan. Vorige week dinsdag was de tweede les, maar het koppel zal die avond nooit meer vergeten. “We liepen in het donker naar onze auto op de parking toen we plots aangevallen werden door twee mensen die in het zwart waren gekleed”, rilt Chrisje nog altijd na.

Het bloed stroomde eruit. Later bleek dat de schaar op een haar na de hoofdslagader had gemist. Het had ook anders kunnen aflopen dus Slachtoffer Chrisje de Pré

Totaal verrast

“We waren totaal verrast. Mijn man kreeg een slag op het hoofd en ik heb een steek in mijn pols gekregen met vermoedelijk een schaar. De twee namen onze Romy af en sloegen ermee op de vlucht.” Chrisje en haar man liepen terug naar de hondenschool waar ze de eerste zorgen kregen toegediend. “Het bloed stroomde eruit. Later bleek dat de schaar op een haar na de hoofdslagader had gemist. Het had ook anders kunnen aflopen dus. Een geluk ook dat mijn man erbij was, want anders was ik waarschijnlijk niet meer terug in de hondenschool geraakt.”

Bedreigingen via WhatsApp

Frank en Chrisje zijn na de feiten en verzorging in het ziekenhuis een klacht gaan indienen. Er is nu een onderzoek gestart naar diefstal met geweld en slagen en verwondingen. Chrisje heeft een vermoeden wie er achter de feiten zit. “We denken de vrouw uit het Nederlandse Heerlen waar we in april vorig jaar het hondje kochten”, vertelt Chrisje. “We hebben haar herkend. Het is enorm bizar. Toen we Romy daar gingen halen, werden we heel hartelijk ontvangen. Het leken ontzettend lieve mensen. We hadden er een heel goed gevoel bij. Maar na enkele maanden kregen we plots bedreigingen via whatsapp. We hielden ons niet aan de verkoopsvoorwaarden want we moesten Romy zogezegd laten steriliseren. We doen dat echter gewoon niet omdat de dierenarts ons dat afraadt.”

Chip

Ondertussen hebben Chrisje en Frank hun hondje nog altijd niet terug. Het onderzoek loopt, maar omdat het mogelijk om grensoverschrijdende feiten gaat kan er niet zomaar een huiszoeking uitgevoerd worden. Dan moeten de nodige formaliteiten gerespecteerd worden. “We vrezen dat Romy ook al lang niet meer bij haar zit, maar dat ze haar elders heeft ondergebracht. Ergens hoop ik echt dat we haar terug krijgen. We waren er zo aan gehecht. Echt enorm.”