Eerst culinair genot, daarna vette party FESTIVAL AMPERSAND KOPPELT BEATS AAN CHEFS JONG KEUKENGEWELD DIETER LIZEN

31 augustus 2018

02u23 0 Antwerpen Na een veelbelovende start in Kasteel 't Sterckshof strijkt het culinaire festival Ampersand dit jaar neer in De Serre. Zes beloftevolle chefs van Jong Keukengeweld zullen, begeleid door muziek, een keukensymfonie op het bord toveren. Proeven kan dit keer niet alleen per bordje, maar ook in menuvorm in een echt 'restaurant'.

Op Ampersand kan je genieten van funk, house en tech-house van 9 dj's, maar vooral ook gerechten proeven van de chefs van Jong Keukengeweld. Vorig jaar waren er drie jonge chef-koks betrokken bij het event, dit jaar zijn dat er al zes. "Het leuke is dat de koks in duo zullen werken, buiten op het plein, net zoals dj's vaak een 'back to back'-set draaien", zegt Tom Dieleman, co-organisator van Ampersand. "Je kan, net als vorig jaar, op voorhand drie of zes gerechtjes bestellen aan 12 euro per bord. Dit jaar bieden we voor het eerst ook een formule aan met twee menu's van 4 of 7 gangen, met of zonder aangepaste wijnen, binnen in De Serre. Zo krijg je de volledige restaurantervaring, uitgevoerd door onze chefs."





Tussen het volk

Achter de vuren staan getalenteerde koks zoals Alex Verhoeven, chef van Fleur de Sel in Kasterlee. Hij gaat aan de slag met Timothy Tynes van Atelier Maple. Bart Gils van Signatuur in Hoogstraten gaat de uitdaging aan met Gino Lemmens, de beloftevolle chef van Les Années Folles, op de Mechelsesteenweg. Nathan Van Echelpoel van het gelijknamige Nathan in de Lange Koepoortstraat kookt ten slotte samen met Wouter Van Steenwinkel van Ardent op de Dageraadplaats. "Het is leuk om samen met een andere chef te koken tussen het volk", zegt Nathan. "Je hebt zo een veel directer contact met de mensen. Ik breng een gerecht met heek, een witte zeevis, gegaard in gerookte melk met schuim van gerookte melk, compote van prei met sambal en een pindatoets. We brengen graag Franse klassiekers, op een moderne manier en met een Aziatische toets." Zijn partner Eva Van de Peer, de vriendelijke gastvrouw in het restaurant, zal ook meehelpen op Ampersand.





Luxueus

Het mag dan wel een festival heten, de uitwerking van Ampersand is luxueus met linnen tafelgoed en aangepaste wijnen en bieren. "We zullen geen enkel drankje in plastic serveren en gaan echt voor een culinaire topervaring, begeleid door muziek", zegt Tom Dieleman. "We starten met lichte funk en deephouse van Soulsalito en na 18 uur gaat de volumeknop wat harder open voor een echte dansparty. Onder meer The Soundmachine, de jongens van Vrij Spel, Mike Tohr, DS & Vortex en Mr. Deedz bemannen de dj-decks."





Gewoon een glas drinken of dansen, kan ook op 9 september. Maar wie wil eten, reserveert best. De restaurantformule is erg populair en 70 procent van die tafels is al 'verkocht' op ampersand-antwerp.be.