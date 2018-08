Eerst 40 maanden cel, nu vrijspraak voor vermeende loverboy 31 augustus 2018

Toufik C. (22) is gisteren vrijgesproken voor het seksueel uitbuiten van minderjarige meisjes. Volgens de openbare aanklager had hij van minderjarige meisjes pikante foto's gemaakt en die op sekswebsites laten zetten. Hij eiste 40 maanden cel tegen Toufik C.





De rechter vond dat evenwel niet bewezen en sprak hem vrij.





De jongeman had in aanloop naar zijn proces zijn enkelband doorgeknipt en pochte daarmee op sociale media. Daarna verdween hij spoorloos. Naar verluidt nam hij vakantie op Ibiza. Hij was dus niet aanwezig op zijn proces begin deze zomer en werd bij verstek veroordeeld tot 40 maanden. Hij werd eind juli opgepakt en tekende verzet aan. Het proces is gisteren opnieuw gevoerd. Toufik C. wilde de vrijspraak. "Ik ben een dealer, geen pooier", zei hij. Zijn advocaat stelde het zo: "Noem mijn cliënt geen loverboy, maar een playboy".





De rechter vond het niet bewezen dat de seksadvertenties effectief door Toufik C. waren geplaatst. Het gsm-nummer waarmee dat gebeurde, werd ook door andere mensen gebruikt. Daardoor is er te veel twijfel en verkreeg Toufik C. de vrijspraak. (PLA)