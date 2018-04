Eenzaamheid op N-VA-kiesprogramma 17 april 2018

02u46 0

N-VA wil eenzaamheid uit de wereld helpen, daar trekt de partij mee naar de verkiezingen.





"Maar liefst 40 procent van de ouderen zijn eenzaam, daar moeten we iets aan doen", zegt burgemeester Bart De Wever. Het is een opvallend zacht onderwerp waar N-VA nu een programmapunt van wil maken. Ze willen eenzame senioren maar ook 'jongere eenzamen', tussen de 40 en 69 jaar, helpen.





"Zij lopen namelijk de grootste kans op vereenzaming. We roepen daarom ook op naar ideeën om die mensen te detecteren en te ondersteunen. Een pasklare oplossing hebben we daar nog niet voor. Van daar ook onze oproep naar de samenleving en de lokale besturen om dit mee op te nemen", zegt parlementslid Lorin Parys. Een minister van eenzaamheid, zoals het Verenigd Koninkrijk in het leven riep, wil de N-VA niet. De verantwoordelijkheid ligt breder dan dat, klinkt het. In Antwerpen lopen er al een aantal projecten en willen ze ook van start gaan met een meldpunt voor eenzaamheid.





"Er zijn al wel wat initiatieven maar als je bedenkt dat 40 procent van onze senioren in eenzaamheid leeft, is dat erg veel. We willen een proefproject starten in Wilrijk, het Kiel en Antwerpen Noord. Mensen kunnen eenzamen dan melden en dan gaat er een vrijwilliger langs of neemt die telefonisch contact op om te kijken hoe we die persoon kunnen helpen." (NBA)





Meer over N-VA

politiek

samenleving

mensen

ouderen