De Kringwinkel Gesponsorde inhoud Een wondermooie kerstboom voor amper 24 euro dankzij de tips van interieurstyliste Clo Clo

07 december 2018

10u00 1 Antwerpen Oh dennenboom, wat ben je soms een duur grapje. En toch hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Interieurstyliste Anne-Catherine van Clo Clo ging snuisteren in De Kringwinkel en strikte er alles wat ze nodig had voor een mooie én hippe kerstboom voor amper vierentwintig euro. Met deze handige tips van haar kan jij hetzelfde doen.

Eyes on the prize

Wie in de tweedehandswinkel goed wil slagen, gaat volgens Anne-Catherine best met een plan shoppen. “Ga thuis na welk kleurenpalet je in de boom wil en check op Pinterest of andere media welke kersttrends je wil integreren. Ga er wel van uit dat je niet alle trends in de Kringwinkel zal vinden, dus focus vooral op het kleurenpalet en keep an open mind.”

Anne-Catherine ging voor een gouden kleurenpalet. “Want goud past bij alles, wit trouwens ook. En goud past ook bij een modern interieur, waarin warme metallics als goud, koper en brons veel terugkomen.” Dankzij haar vooraf bepaalde kleurenpalet kon ze in de winkel in één oogopslag alle gouden items spotten en zo leuke spullen vinden. “Vraag ook hulp aan de winkelbedienden. Alla in de Kringwinkel in Merksem, bijvoorbeeld, zij is in opleiding voor visual merchandising en wees me toffe items aan.”

Nog een handige tip van Anne-Catherine: “als je met één kleurenpalet werkt, breng dan variatie in de kerstballen. Ga op zoek naar glanzende én matte, grote én kleine, in verschillende gouden tinten. Kleine nuances in kleur en textuur zorgen alsnog voor een spannende boom. En zoek ook een paar eyecatchers. Ik vond een kerstbal die op een kroontje leek en een gouden engel die als piek kon dienen. Kitschy extraatjes die voor een speelse touch en wat humor in de boom zorgen.”

Kringwinkelmedewerkster Alla vindt die laatste tip zelf ook goud waard. “Want niemand wil een eentonige kerstboom, toch? Een kleurenpalet zorgt voor eenheid in de boom, maar dan is het fijn dat de verschillende tinten en texturen het interessant houden. En vanaf nu wil ik ook altijd een eyecatching item als piek!”

De boom in

De tweedehands kerstbuit binnen? Dan kan je, net als Anne-Catherine, met dit stappenplan een wondermooie kerstboom samenstellen.

1. Begin met de lichtjes, wikkel ze mooi verspreid om de boom heen.

2. Decoreer de rest van de boom met slingers.

3. Hang daarna de kerstballen op. Let erop dat soortgelijke ballen niet in elkaars buurt hangen en voor een leuke touch kan je ze met verschillende materialen ophangen: metaaldraad, dunne linten, stukjes wol, gouden koortjes of wat jute.

4. Werk af met enkele eyecatchers: een paar bijzondere kerstballen hier en daar en een speelse piek bovenaan. Je kan ook met een simpel lint strikjes maken aan enkele takken en kleine cadeautjes of kerstsnoep in de boom hangen.

Items in de kerstboom van Clo Clo:

3 gouden slingers: 3x €0,75

85 ballen en ornamenten: 10 stuks voor €2

2 slingers met kerstlampjes: 2x €2,5

1 gouden engel: €1,5

En zin in net zo’n goedkope, maar toch hippe kerstboom?

Volg dan Anne-Catherines goede voorbeeld en ga snuisteren in De Kringwinkel. De decoratie voor deze productie vonden wij bij verschillende Kringwinkelfilialen: we bezochten de winkels in Antwerpen, Deurne, Borgerhout, Kiel, Brasschaat, Kapellen, Schoten en Merksem.

Met dank aan Anne-Catherine Gerets (@Annecatherine_cloclo op Instagram) en haar productie-assistent Jolien Busselot.