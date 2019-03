Een Whopper aan huis? Deliveroo levert nu ook Burger King in Antwerpen ADA

11 maart 2019

Goed nieuws voor alle burgerfans. Deliveroo levert vanaf nu ook de burgers van Burger King aan huis in Antwerpen. Daarmee is Antwerpen, na Luik, de tweede Belgische stad waar de WHOPPER®, Double Steakhouse, frieten en uienringen aan huis geleverd wordt. “Sinds onze aankomst in België is ons restaurantnetwerk snel gegroeid. Onze restaurants ontvangen reeds heel wat klanten, maar de samenwerking met Deliveroo stelt ons in staat om ons aanbod uit te breiden en steeds meer klanten tevreden te stellen die willen genieten van een op vuur gegrilde hamburger, waar ze ook zijn”. Kevin Derycke, CEO van Burger Brands Belgium