Eén week Sligro: “Niet ontevreden met opkomst” Concurrenten blijven zich verzetten tegen opening Nederlands distributiecentrum David Acke

29 november 2018

15u38 0 Antwerpen De opening van de vestiging Sligro in Antwerpen Noord blijft de gemoederen bedaren. Zowel buurtbewoners als winkeliers kanten zich tegen de winkel. De Raad van Vergunningsbetwistingen verklaarde de bouw- en milieuvergunning ondertussen nietig maar dat weerhoudt Sligro niet de winkel gewoon te openen.

Opende Sligro een winkel of is het toch een distributiecentrum zoals het Nederlandse bedrijf beweert? Over het antwoord wordt nog volop gediscussieerd. Een zuiver juridisch onderscheid kan er niet gemaakt worden omdat de termen geen juridische slagkracht hebben. En laat dat nu net een probleem zijn in deze discussie tussen Sligro en de cliënten van advocaat Gregory Verhelst die zich tegen Sligro kanten. Bij de opening werd dan ook een deurwaarder naar de winkel gestuurd om vaststellingen te doen. “Maar die deurwaarder had enkel de bevoegdheid om vaststellingen te doen. Zo stelde hij vast dat de winkel inderdaad opende en dat er mensen aan het winkelen waren,” aldus Verhelst.

Begin deze week opende Sligro de deuren in Antwerpen Noord ondanks het feit dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouw- en milieuvergunning nietig verklaarde, weliswaar nadat alles al werd opgetrokken. “Dat is redelijk surrealistisch,” zegt CEO Rudi Petit-Jean. “We zouden te weinig rekening gehouden hebben met de verkeersdruk tijdens de werken. Maar die werken liggen achter ons.”

Oneerlijke concurrentie

Volgens de tegenstanders goochelt Sligro met de benaming om hun activiteiten verder te kunnen zetten. “Het gebied waar Sligro actief is, staat op industrieterrein. Dat betekent dat een winkel daar geen vergunning kan krijgen. Onder het mom van een distributiecentrum konden ze alsnog de vergunning krijgen terwijl hun intenties va in het begin duidelijk waren als je de bouwplannen bestudeerde”, vertelt advocaat Verhelst. “De provincie zou zich bedrogen moeten voelen als ze eens een kijkje zouden.” Verhelst benadrukt dat zijn cliënten geen probleem hebben met concurrentie maar wel met oneerlijke concurrentie. “Sligro heeft vergunningen gekregen die zij nooit zou krijgen.” Daarover wil Petit-Jean zich niet uitspreken. “Ik kan niet zeggen of die anderen wel of geen vergunning zouden krijgen. Ze hebben geen vergunning aangevraagd.”

Dat mensen verward zijn over het nieuwe distributiecentrum heeft volgens de CEO te maken met de vernieuwende manier van werken van Sligro. “Mensen hebben een verkeerd beeld van een distributiecentrum. Ze denken aan een vuile loods waar producten geleverd en opgehaald worden. Dat is wat wij hier doen, alleen hebben we de loods fraai ingericht”, vertelt Petit-Jean. “Bovendien worden producten elke ochtend vroeg geleverd en van hieruit om 5 uur naar klanten gebracht. Maar dat ziet natuurlijk niemand. Het ziet er inderdaad allemaal inspirerend uit maar dat is ook onze bedoeling.” Ook verdedigt Petit-Jean zich door het feit dat je er zonder geldig BTW-nummer niet terechtkan.

Niet ontevreden

Ondertussen is Sligro bijna een week open en CEO Petit-Jean zegt “niet ontevreden” te zijn over de opkomst. Al merkt hij wel dat er door de heisa wel wat vragen zijn bij klanten. “Je voelt dat er een drempel is waar klanten over moeten geraken. Maar eens ze langs geweest zijn, is iedereen erg positief.”