Een stukje Ibiza aan de Middenvijver 15.000 FEESTVIERDERS SHAKEN EN ZWETEN OP EERSTE ELROW TOWN DIETER LIZEN

02 juli 2018

02u22 0 Antwerpen De organisatie van elrow Town heeft de lakmoesproef met glans doorstaan. 15.000 uitgelaten festivalgangers kwamen op de uitverkochte eerste editie van het dancefestival zweten, glitteren en shaken onder een loden zon. De Spaans-Belgische organisatie droomt nu al van een nog grotere tweede editie.

Maar liefst 15.000 mensen lieten zich zaterdag helemaal gaan op de eerste editie van elrow Town. De psychedelische inkleding, uitgelaten dansers en temperaturen tot 30 graden zorgden voor een Ibiza-sfeertje aan de Middenvijver. De organisatie had gelukkig wel gezorgd voor drie extra shelterzeilen met schaduw, een stand met gratis water, zonnecrème en een vernevelingssysteem om voor broodnodige afkoeling te zorgen. Wie zich liever niet te ver uit het feestgewoel begaf, kon rekenen op handige bierverkopers die, met een tonnetje op de rug, de dorstigen kwamen laven tot vlak voor de drie stages.





Die dj-podia waren geweldig aangekleed, bijvoorbeeld in psychedelische fluokleuren. Reusachtige kikkers uit het regenwoud, dansende sprinkhanen of een rondscharrelende giga-kreeft, elrow Town liet je meermaals de ogen uitwrijven. Op het podium vooral namen die groot zijn in de house- en technoclubs op Ibiza en Berlijn: Ame Live, Nic Fanciulli, Richy Ahmed en Paco Osuna. Paco wie? Geen zorgen, het vreemdste van deze smeltkroes van Woodstock, Ibiza en carnaval is... dat het werkt.





Glitters en pluimen

"Het is een beetje Tomorrowland, maar dan net dat tikkeltje anders", vat een Australische met zwembandje samen.Veel bezoekers kwamen zelf als een regenboog richting festival. Bij gebrek aan kleding werden zorgvuldig afgetrainde spieren, borsten en billen versierd met glitters en pluimen.





"Je ziet hier veel schoon volk, maar de stages en de sfeer, die maken het af", zeggen de Rotterdamse Clarissa en Jessica, zelf voorzien van waaiertjes. De enige regen die wél met bakken uit de lucht viel was confettiregen. 1.000 kilo confetti en slingers werden het luchtruim in geschoten. Gelukkig is 85 procent van die snippers intussen al opgekuist en zal de rest snel biologisch afbreken.





Ook de Spaanse familie Arnau, die in hun discotheek in Barcelona ooit begon met het feestje dat zou uitgroeien tot een internationaal party-merk, was heel tevreden met deze eerste Belgische festivaleditie.





Volgend jaar nog groter

"Elrow is actief in meer dan 70 landen en kan tegelijk 3 shows organiseren op evenveel continenten, maar de productie die hier is neergezet is meteen tot in de puntjes verzorgd", zegt Matthew Hoag die als brand manager voor de familie de look en feel van alle elrow-feesten wereldwijd bewaakt. "Je ziet dat de Belgen veel ervaring hebben met het organiseren van topfestivals genre Tomorrowland. Het was de eerste keer dat we hier een volwaardig festival organiseerden, maar volgend jaar komen we zeker terug, voor een nog grotere editie." De opvolger van Summerfestival lijkt een mooie toekomst tegemoet te gaan aan de Middenvijver.