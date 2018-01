Een op vijf fietsdiefstallen in bewaakte stalling SCHEPEN ERKENT DAT BEVEILIGING STELPLAATSEN BETER KAN DIETER LIZEN

02u32 0 Foto Laenen Lieven Jacobs van fietsersblog Antwerpenize aan een fietsenstalling in de Van Schoonhovenstraat. Antwerpen Uit een online bevraging van 1.200 fietsers door de fietsersblog Antwerpenize blijkt dat 1 op 5 diefstallen net in een van de twee 'bewaakte' fietsenstallingen aan Berchem Station of Antwerpen-Centraal gebeurt. "Er moeten dringend meer en veiliger parkings komen met Nederland als lichtend voorbeeld", aldus de activisten.

De twee Antwerpse 'bewaakte' en overdekte fietsparkeerplaatsen (nabij Centraal en Berchem station) zijn 24 uur toegankelijk maar worden 's nachts enkel door camera's bewaakt. Uit de bevraging van de fietsblog Antwerpenize blijkt dat 20% van de fietsdiefstallen in een van deze twee parkings plaatsvinden. Een op vier Europese fietsers kiest na diefstal van zijn of haar fiets voor een andere soort mobiliteit. "In Antwerpen vangt de Velo dit effect wel deels op, slechts 9% kiest voor een alternatief, maar het niet aanbieden van kwalitatieve en veilige fietsstallingen in onze stad zorgt wél voor uitval bij Antwerpse fietsers", zegt Lieven Jacobs van Antwerpenize, zelf grafisch vormgever en fervent fietser.





De blog suggereert de stad een alternatief. "In Nederland kan je je fiets wel veilig stallen dankzij de vele bewaakte fietsparkings. Maastricht opende in januari een gloednieuwe fietsenparking voor 3.000 fietsen vlakbij het station. De parking gaat pas open een kwartier voor de eerste trein vertrekt en sluit zijn deuren kort nadat de laatste trein het station is ingereden", zegt Lieven.





Chipkaart

Tijdens de openingsuren is er permanent bewaking, 's nachts is de parking veilig afgesloten. De eerste 24 uur parkeren zijn gratis. Inchecken kan eenvoudig met de onmisbare OV chipkaart aan een automaat of aan de balie. Dankzij dit systeem zijn zwerffietsen in de parking die er maanden blijven staan, zo goed als uitgesloten", zegt Lieven.





Bij het binnenkomen zie je op de borden aan het plafond meteen waar er nog plaats is om een fiets te parkeren. De grootste fietsparking van de wereld staat sinds vorige zomer in Utrecht en biedt plaats aan 12.500 fietsen, bewaakt en gratis."





Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) erkent dat de beveiliging van de twee stelplaatsen aan het Centraal-Station en Berchem station beter kan. "De stallingen zijn te donker en de camera's registreren niet goed. Het beheer is echter in handen van de NMBS, daar kunnen wij dus niets aan verhelpen. De stad investeert intussen wel in een eigen, nieuwe fietsenparking onder de Teniersplaats voor 300 fietsen en ook in de nieuwe overdekte betaalparking aan de Gedempte Zuiderdokken zal plaats zijn voor 300 fietsen", zegt Kennis. "We zijn ook in gesprek met de uitbater van betaalparkings in de stad om een aantal autoplaatsen om te vormen in parkings rond de Meir. We willen wel een geautomatiseerd systeem, zonder iemand die de ticketjes moet scheuren. Bovendien moeten we dan ook bekijken of de fietser bereid is om voor die extra zekerheid en service te betalen."





Potentieel

Bij Interparking in de Van Schoonhovenstraat hebben ze het potentieel van de fietser wel al ontdekt. Ze vormden same met versmarkt Criee twee betaalplaatsen voor auto's om tot een bewaakte fietsenstalling voor de klanten. "Wij vragen ons niet af of er in de toekomst meer initiatieven komen voor veilig fietsparkeren in de stad, maar verwachten vooral meer ambitie om de achterstand snel weg te werken", zegt Lieven Jacobs van Antwerpenize. "Door de moeilijke bereikbaarheid en hoge tarieven is het rendement van heel wat grote autoparkings in onze stad twijfelachtig"