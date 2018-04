Eén op drie teruggekeerde Syriëstrijders is buitenlander 25 april 2018

02u39 0 Antwerpen Eén op de drie teruggekeerde Syriëstrijders heeft niet eens de Belgische nationaliteit. Toch raken die België binnen, al dan niet vermomd als asielzoeker. Filip Dewinter van Vlaams Belang is zeer ongerust over de nieuwste cijfers van teruggekeerde Syriëstrijders.

Van de 125 radicale moslims die in Syrië of Irak zijn gaan vechten en zijn teruggekeerd naar België, hebben er 45 niet de Belgische nationaliteit. Het gaat om Russen (11), Algerijnen (6), Marokkanen (7), Fransen (5), Italianen (3), staatlozen (6), Nederlanders (2), Syriërs (2), een Zweed, een Irakees en een Tunesiër.





Filip Dewinter kreeg de nieuwe cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.





"Officieel controleert België heel streng zijn buitengrenzen om Belgische teruggekeerde Syriëstrijders te arresteren. Dat hoor ik altijd van de minister. Hoe geraken die buitenlanders dan ons land binnen? Zijn dat vermomde asielzoekers? Waarom worden die niet meteen teruggestuurd? Wie volgt deze tikkende tijdbommen op? Op die vragen krijg ik maar vage of verwarrende antwoorden. Dat vind ik onheilspellend."





Doodstraf

Als het van Vlaams Belang afhangt, komt geen enkele Syriëstrijders nog ons land binnen. Vooral jongeren in de grote steden zullen dan wel twee keer nadenken voor zij naar het front vertrekken. Vanuit Antwerpen zijn 131 moslims naar Syrië of Irak vertrokken. Zij kwamen vooral uit de districten Antwerpen (36) en Borgerhout (19). Achttien daarvan zijn teruggekeerd waarvan 11 uit Antwerpen en slechts 1 uit Borgerhout





Filip Dewinter: "De Syriëstrijders die nog in Irak en Syrië zitten, kunnen best daar vervolgd en gestraft worden. Krijgen zij dan de doodstraf, die daar nog effectief wordt uitgevoerd, dan is dat maar zo. Zij hebben er zelf voor gekozen. Ik geloof niet dat een Syriëstrijder opnieuw in onze samenleving kan worden geïntegreerd. Dat zijn radicale moslims die door de oorlog en de terroristen zijn getransformeerd in monsters." (PLA)