Eén op de drie ambtenaren woont buiten de stad 03 augustus 2018

Momenteel telt de stad Antwerpen 6.418 personeelsleden. Maar liefst 2.212 van de 6.418 Antwerpse ambtenaren wonen echter buiten de stad, zo'n 34,4 procent. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams Belang op vroeg.





65,3 procent van de ambtenaren woont in Antwerpen, het merendeel, 34,5 procent, woont ook in het district Antwerpen. Verder leveren voor Deurne en Borgerhout ook heel wat ambternaren. 1.870 medewerkers, 29,1 procent, wonen buiten de stad maar nog wel in de provincie Antwerpen. 358 medewerkers (5,6%) wonen buiten de provincie Antwerpen. Het Vlaams Belang is naar eigen zeggen verrast door de cijfers en wil dat Antwerpenaren voorant krijgen bij sollicitaties. "Door het feit dat ze niet in Antwerpen wonen is hun betrokkenheid bij de stad uiteraard kleiner dan de ambtenaren die wel in de stad wonen. Het Vlaams Belang is dan ook van mening dat er moet worden ingezet op het aanwerven van ambtenaren die in de stad wonen. Wij wijzen er overigens ook op dat de werkloosheid in Antwerpen twee keer zo hoog blijkt (15,2%) als in de rest van Vlaanderen. In 2017 was 26,8% van de Antwerpse jongeren tussen 15 en 24 jaar werkloos. Inzetten op het aanwerven van nieuwe jonge medewerkers is voor het Vlaams Belang dan ook prioritair," zegt de partij (NBA)