Een nieuwe dag in Antwerpen, een nieuwe aanslag: opnieuw wagen in lichterlaaie door explosief Sander Bral

19 maart 2019

05u16 0 Antwerpen Het begint een akelige gewoonte te worden in Antwerpen-Noord. Een nieuwe nacht: een nieuwe uitgebrande wagen. Rond drie uur vannacht kwam er een melding van een ontploffing uit de Biekorfstraat aan Park Spoor Noord. Opnieuw werd een geparkeerde wagen het doelwit. De straat werd afgesloten door de politie.

Wellicht vatte de geparkeerde wagen vuur door een explosief en is er dus opnieuw sprake van kwaad opzet. De wagen brandde volledig uit. Drie geparkeerde voertuigen rondom raakten ook beschadigd, net zoals een gevel van een woning. “Er zijn deze keer geen niet-ontplofte projectielen gevonden zoals de dag voordien”, benadrukt Willem Migom van de lokale politie. “De straat is wel afgesloten zodat politie en brandweer hun werk kunnen doen. Wanneer het geviseerde voertuig getakeld is, wordt de straat terug vrijgegeven. Er moesten geen woningen ontruimd worden.” Ontmijningsdienst Dovo en het labo kwamen dinsdagochtend ter plaatse voor onderzoek.

De dag voordien kwam er ook al een granaat tot ontploffing onder een voertuig in Antwerpen-Noord. Dovo moest een ander niet-ontploft projectiel gecontroleerd tot ontploffing brengen. Afgelopen weken gebeurden er al verschillende soortgelijke incidenten met autobranden en projectielen in de woonwijken rondom Park Spoor Noord. Alle incidenten worden in verband gebracht met het Antwerpse drugsmilieu en worden toegevoegd aan het dossier van de federale politie.