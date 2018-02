Een nieuw seizoen met vraagtekens 15 februari 2018

02u31 0

Motorcross

Motorcross was na voetbal en wielrennen sport nummer drie in België. Onze crossers waren wereldklasse. België was het motorcrossland bij uitstek. Organisaties waren succesvol. Zo telde dit land ooit zeven federaties. In de post-Everts periode ging het wat minder. Bij de zijspannen konden we nog wereldtitels veroveren.





Men zoekt nog achter de oorzaken van die neerwaartse trend. Motorcross is duur om te beoefenen. De variatie aan goedkopere hobby's is zeer ruim. Het wordt steeds moeilijker om een evenement op poten te zetten. BMB, de Olympisch erkende bond, kwijnt weg en telt nog nauwelijks wedstrijden.





Toch beginnen we zondag vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Liefhebbersfederatie VLM opent met een wedstrijd in Helchteren. VLM, voorheen BLM, was jarenlang toonaangevend. Maar ook daar slabakte het. Vrijdag maakte men het nieuwe bestuur bekend dat nieuwe impulsen moet geven aan de bond die actief is in Antwerpen en Limburg. Later volgen de vier andere bonden. Het accent ligt hier op de niet professionele rijder.





De professionele rijders zijn de mannen die WK of EK rijden. Dat internationale peloton reed vroeger een resem voorbereidingscrossen in België. Daar blijft er geen enkel van overeind. Op 4 maart begint het WK in Argentinië. Jeremy Van Horebeeck is fabrieksrijder bij Yamaha. Clément Desalle en Julien Lieber rijden voor Kawasaki.





In het WK MX2 wordt veel verwacht van de Balense belofte Jago Geerts. Hij werd opgenomen in de KEMEA-kern, het door Yamaha gesteund MX2-team. Kevin Strijbos, die na het stoppen van Suzuki een nieuw Vlaams team vond, herstelt van een blessure. Hopelijk wordt hij de vijfde Belg voor Neuquen. Want Ken De Dycker, Damon Graulus en Jens Getteman zien we niet meer terug in de GP's. En zopas raakte bekend dat ook Kenny Vandueren stopt met crossen. (VGLA)





Meer over België

sport

sportdiscipline

motorcross

motorsport

Yamaha

VLM

WK