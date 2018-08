Eén gewonde na botsing tegen defecte bestelwagen 08 augustus 2018

Een autobestuurder is in de nacht van maandag op dinsdag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Antwerpse Ring in de richting van Gent. De wagen reed achteraan tegen een bestelwagen die in panne stond. Vermoedelijk waren door de panne ook de lichten van de bestelwagen defect. Door het ongeval waren een tijdlang vier rijstroken versperd, wat verkeershinder veroorzaakte. De gewonde bestuurder werd door de hulpdiensten onmiddellijk naar het ziekenhuis overgebracht. (VTT)