Eddy Troosters is nieuwe CEO van Pidpa

19 februari 2019

Directeur-generaal Ronny Sabo neemt afscheid van Pidpa en gaat met pensioen. Sabo was sinds 2005 CEO van de watermaatschappij. Eddy Troosters volgt Sabo nu op. Eerder was Troosters al provinciaal directeur en later directeur distributie en toevoer bij De Watergroep. “Ik ben bijzonder blij om bij een bedrijf als Pidpa te starten, Pidpa is een sterk merk”, stelt Eddy Troosters. “Een bedrijf dat in haar 106-jarig bestaan is uitgegroeid tot een begrip in de provincie Antwerpen: de betrouwbare waterpartner voor vennoten en klanten. Een bedrijf dat kan beroep doen op gemotiveerde en bekwame medewerkers die nog dagelijks het verschil maken. Een financieel gezond bedrijf dat klaar staat om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.”