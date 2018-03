Ecohuis zoekt bewoners met groendak 16 maart 2018

02u49 0

Hebt u uw dak omgebouwd tot een groendak? Dan is het EcoHuis op zoek naar u. Tijdens het weekend van 29 en 30 september vindt er een kijkweekend plaats rond groendaken. Het EcoHuis zoekt mensen die hun dak willen openstellen tijdens het kijkweekend. Het gaat van een groene oase tot een dak met stadslandbouw of een meer excentrieke daktuin. Zeker een groendak in combinatie met zonnepanelen of zonneboiler zoeken ze nog bij het Ecohuis.





Als u uw dak wil openstellen voor bezoekers, stuur dan een mail en een foto naar ecohuis@stad.antwerpen.be. (DILA)