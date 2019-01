Echtgenote van sjoemeladvocaat Marc G. lokte klanten in de val via haar juridisch adviesbureau Schadeclaims lopen op: teller staat al op 7 miljoen euro Patrick Lefelon

30 januari 2019

20u00 0 Antwerpen De aangehouden sjoemeladvocaat Marc G. heeft jarenlang klanten doorverwezen gekregen van De Wetswinkel op de Bredabaan in Merksem. Die werd opgericht en uitgebaat door de echtgenote van Marc G. De schadeclaims tegen de sjoemelende advocaat blijven binnenlopen. De teller staat al op 7 miljoen euro.

“De Wetswinkel 2.0" werd in 2007 opgericht door de vrouw van advocaat Marc G. en zijn zoon Geert D. Toen heette het nog “Bureau voor Rechtshulp.” Die naam werd later veranderd in “De Jurist - De Wetswinkel 2.0".

Op de website van De Wetswinkel, die nu offline is, stond tot vorige week te lezen: “Wij verlenen gratis advies over echtscheidingen, erfenissen en verkeersboetes. Zo willen wij de juridische wereld toegankelijker maken. Ons kantoor is niet gesubsidieerd. Daarom vragen wie een vergoeding van 15 euro voor iedereen die het kan betalen.”

In strijd met deontologie

Op papier had de Wetswinkel dus een nobele doelstelling. In de praktijk was de Wetswinkel een fuik die klanten ving voor het advocatenkantoor van vader Marc G. Verschillende slachtoffers die hun geld kwijtraakten aan Marc G., waren eerst voor advies langs de Wetswinkel gepasseerd.

Wat de familie G. deed met zijn Wetswinkel, is misschien niet strafbaar maar het is in elk geval in strijd met de deontologie van advocaten. Merkwaardig dat de Orde van Advocaten nooit is opgetreden tegen die Wetswinkel. Veel confraters wisten dat Marc G. achter dat advieskantoor zat.

“Grootste gangster”

Advocaat Joris Vercraeye die de slachtoffers van Marc G. bijstaat: “De klachten blijven maar komen. Gisteren is hier nog een slachtoffer geweest dat 480.000 euro is kwijtgeraakt. Een ander nieuw slachtoffer is bedrogen voor 350.000 euro. Ik denk dat wij nu aan 7 miljoen euro schadeclaims zitten.”

De slachtoffers lieten zich gewillig naar de slachtbank leiden door advocaat Marc G. Hij adviseerde klanten systematisch om hun spaargeld veilig te parkeren op de derdenrekening van zijn advocatenkantoor. Vanaf dan soupeerde hij het op aan dure auto’s, luxejachten of aan een villa in Mallorca of huizen in Knokke, Putte en Kapellen.

Advocaat Joris Vercraeye: “Ik vraag die slachtoffers waarom zij hun geld overschreven. Het antwoord is telkens: ‘Meneer G. is advocaat, die vertrouw je toch.’ Volgens mij is in de Belgische advocatuur geen grotere gangster actief geweest dan Marc G. Zelfs nadat hij zijn functie van advocaat had neergelegd op 3 januari bleef hij klanten op zijn kantoor uitnodigen.”

Het Antwerpse parket vindt het te vroeg voor een stand van zaken in het onderzoek naar Marc G. “Het dossier is nog in volle beweging”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

Zo moet de rol van zoon Geert G. verder worden uitgeklaard. Vader Marc G. gebruikte ook de derdenrekening van zijn zoon Geert voor zijn sjoemelpraktijken.

Zoon Geert G. liet zich deze week schrappen van de balie en is niet langer advocaat. Hij heeft wel een klacht tegen zijn eigen vader ingediend.