Echt Antwaarps Teater naar Arenberg JAARLIJKS NOG VIER IN PLAATS VAN ACHT PRODUCTIES DAVID ACKE

27 januari 2018

03u36 0 Antwerpen Het Echt Antwaarps Teater verhuist in juni 2019 naar de plek waar het 37 jaar geleden allemaal begon: de schouwburg Arenberg. Oprichters Ruud De Ridder en zijn vrouw Nicole Laurent besloten het rustiger aan te gaan doen. "We voelen dat onze leeftijd dit helse tempo niet meer aan kan. Maar om volledig te stoppen, doen we het nog veel te graag." Het huidige pand is in 2011 al in alle stilte verkocht aan Rijswijck Huis NV.

"Voor alle duidelijkheid: het Echt Antwaarps Teater blijft bestaan, alleen met minder producties en op een andere locatie." Met die woorden begon stichter Ruud De Ridder zijn verhaal. In de foyer van zijn theater, deelde de acteur en schrijver van 173 producties dat het tijd is om het wat rustiger aan te doen. Dat dit een emotioneel moeilijke beslissing was, spreekt voor zich, maar hij is niet over één nacht ijs gegaan. "Mijn vrouw en ik hadden twee mogelijkheden. We stoppen volledig of we leggen het tempo wat lager. Zowel mijn vrouw als ik doen het nog veel te graag om volledig te stoppen en daarom hebben we beslist dat we het aantal producties terugschroeven van acht naar vier per jaar. Zo kunnen we ons nog meer focussen op reizende producties en we kunnen ons ook meer op de Nederlandse markt richten", legt Ruud uit.





Tegelijk verandert het Echt Antwaarps Teater van locatie. "Het pand waar we nu al 32 jaar gevestigd zijn, is verkocht. Het leek ons heel mooi om terug naar de Arenberg te trekken, de locatie waar het voor ons 37 jaar geleden allemaal begon", vervolgt Ruud. Volgens de acteur was de Arenberg meteen verkocht voor het idee omdat het genre een toegevoegde waarde betekent voor de Arenberg. "Er zullen nu mensen naar de Arenberg trekken die daar nog nooit geweest zijn", weet Ruud. Wat er met het huidige gebouw zal gebeuren, kan Ruud niet met zekerheid zeggen. "Rijswijck Huis NV heeft het pand in 2011 in alle stilte al gekocht. Volgens mij worden er winkels in ondergebracht ."





Schoonzoon

Het laatste theaterseizoen in Het Echt Antwaarps Teater belooft een emotioneel seizoen te worden. "Ik kijk niet uit naar de allerlaatste voorstelling hier, maar tegelijk besef je dat die er staat aan te komen. Met welke we zullen afsluiten, weten we nog niet. Al kan ik zeggen dat onze topper 'Mijne schoonzoon is nen Hollander' zeker op het programma zal staan." Daarnaast denken Ruud en Nicole na over speciale theateravonden die gecombineerd worden met rondleidingen.





Op het einde van Ruud zijn verhaal, benadrukt de man nog eens duidelijk dat Het Echt Antwaarps Teater niet dood is. "De essentie blijft bestaan: een huwelijk tussen volkstheater, boulevardtheater en herkenbare situaties."





Hoe lang het komische theater onderdak zal vinden in de Arenberg, zal van het eerste jaar onder de vleugels van de Arenberg afhangen. "We kunnen ons verblijf telkens met een jaar verlengen."





Provence

Met de extra vrije tijd die het koppel nu krijgt, plannen ze meer tripjes naar de Provence. "We hebben ons hart er verloren, dus ik denk dat je ons daar regelmatig zal kunnen vinden", knipoogt Ruud.