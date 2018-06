Echo & The Bunnymen komt naar De Roma 09 juni 2018

Goed nieuws voor wie heimwee heeft naar de muziek van eind jaren '70, begin '80: de Britse postpunkband Echo & The Bunnymen stelt op 4 november zijn nieuw album 'The Stars, The Oceans & The Moon' voor in De Roma. De groep rond Ian McCulloch en Will Sergeant steekt daarop zijn oude hits in een nieuw jasje.





'The Killing Moon', 'Bring On The Dancing Horses', 'The Cutter'; je zou voor minder opnieuw je new wave kleren van weleer uit de kast halen. Echo & The Bunnymen hebben hun oude hits herwerkt. Met strijkers en andere moois. "Om ze beter te maken, het voelde aan als een verplichting", zegt McCulloch, die niet bekend stond als een bescheiden popster.





De groep schreef ook nieuwe songs voor de cd. De eerste concerten kregen lovende kritieken in Groot-Brittannië.





Tickets te koop vanaf dinsdag 12 juni om 10 uur via www.deroma.be, 03/600.16.60 en Fnac. (PHT)