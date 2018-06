DVC Sint-Jozef verhuist mogelijk naar terreinen Germinal Ekeren 13 juni 2018

03u02 0 Antwerpen Er is een oplossing in de maak voor de DVC Sint-Jozef-school op de Luchtbal. De stad wil de school verhuizen naar de Rozemaai, op de vroegere terreinen van Germinal Ekeren. Of DVC Sint-Jozef akkoord gaat, valt nog af te wachten.

DVC Sint-Jozef is een school op de Luchtbal voor kinderen met een ernstige beperking. De school dreigde in 2008 al eens te moeten verhuizen vanwege de Lange Wapperbrug en nu dus opnieuw voor de Oosterweelverbinding. De geluidsoverlast van de werkzaamheden zou de interne alarmen van de school doen afgaan. Daarnaast zou het extra werfverkeer de luchtkwaliteit drastisch verlagen, terwijl de school nu al geprangd ligt tussen verscheidene vekeersassen. De stad komt nu met een nieuwe locatie voor de school. Ze onderzoekt of de voormalige sportterreinen van Germinal Ekeren in de wijk Rozemaai als mogelijke site, in combinatie met een sport- en vrijetijdprogramma, speelvoorzieningen en een kinderdagverblijf. Er is door de stad een begeleider aangeduid die voor de school het financiële plaatje mee moet bekijken, en moet nageaan of de school na de werken kan terugkeren. Schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) spreekt zelf wel de voorkeur uit voor de nieuwbouw in Ekeren, dat zou de meest duurzame oplossing zijn. Op 24 juni moet er duidelijkheid komen over de (tijdelijke) verhuis en renovatie. (NBA)