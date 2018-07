Duurzame projecten krijgen subsidies 14 juli 2018

Bvba Therm' Accent en vzw Het Vindingrijk krijgen van de stad een subsidie via het projectenfonds Duurzame Stad. Refillter van Therm Accent krijgt 11.257,74 euro voor de ontwikkeling van een nieuw type luchtfilter voor balansventilatiesystemen in woningen. Upcycling Diversity van Vzw Het Vindingrijk krijgt 15.000 euro. Upcycling Diversity zet in de eerste plaats in op het verminderen van de afvalberg door hergebruik en circulariteit verder te stimuleren in de maatschappij. Bovendien betrekt en emancipeert het project nieuwkomers en vluchtelingen. Voor de laatste ronde van dit jaar kunnen duurzame innovatieve projecten nog tot 1 oktober hun kandidatuur indienen. (NBA)